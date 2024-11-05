https://ria.ru/20241105/pismennost-1982001638.html

Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности

Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности - РИА Новости, 05.11.2024

Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:58

2024-11-05T17:58

2024-11-05T17:58

россия

владимир путин

общество

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности. В ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России Путину предложили идею о проведении в посольских школах дней славянской письменности. "Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ, при посольствах, это естественное дело. Конечно, мы это поддержим", - ответил Путин. Президент отметил, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета этой страны, ее роли и значения в мировых делах и уточнил, что Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, что совершенно очевидно, и конечно, растет интерес к русскому языку.

https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html

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россия, владимир путин, общество, в мире