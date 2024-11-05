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Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности - РИА Новости, 05.11.2024
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17:58 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pismennost-1982001638.html
Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности
Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности - РИА Новости, 05.11.2024
Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности
Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:58
2024-11-05T17:58
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности. В ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России Путину предложили идею о проведении в посольских школах дней славянской письменности. "Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ, при посольствах, это естественное дело. Конечно, мы это поддержим", - ответил Путин. Президент отметил, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета этой страны, ее роли и значения в мировых делах и уточнил, что Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, что совершенно очевидно, и конечно, растет интерес к русскому языку.
https://ria.ru/20241105/putin-1981997061.html
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россия, владимир путин, общество, в мире
Россия, Владимир Путин, Общество, В мире
Путин поддержал проведение в посольских школах дней славянской письменности

Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения в посольских школах дней славянской письменности.
В ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России Путину предложили идею о проведении в посольских школах дней славянской письменности.
"Проводить соответствующую работу на базе наших посольств, на базе школ, при посольствах, это естественное дело. Конечно, мы это поддержим", - ответил Путин.
Президент отметил, что интерес к языку той или иной страны растет по мере роста авторитета этой страны, ее роли и значения в мировых делах и уточнил, что Россия в настоящее время укрепляет свои позиции, что совершенно очевидно, и конечно, растет интерес к русскому языку.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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