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России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
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14:31 05.11.2024 (обновлено: 14:36 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981937299.html
России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков
России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024
России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков
России не принципиален итог выборов президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:31
2024-11-05T14:36
россия
сша
дмитрий песков
в мире
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. России не принципиален итог выборов президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев."Никакой принципиальности (в итогах - ред.)", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
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россия, сша, дмитрий песков, в мире, президентские выборы в сша
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Президентские выборы в США
России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков

Песков: России не принципиален итог выборов президента США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. России не принципиален итог выборов президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
"Никакой принципиальности (в итогах - ред.)", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
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