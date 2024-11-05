https://ria.ru/20241105/peskov-1981937299.html

России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков

России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2024

России не принципиален итог выборов в США, заявил Песков

России не принципиален итог выборов президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:31

2024-11-05T14:31

2024-11-05T14:36

россия

сша

дмитрий песков

в мире

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. России не принципиален итог выборов президента США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Вице-президент Камала Харрис представляет Демократическую партию, бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев."Никакой принципиальности (в итогах - ред.)", - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, в мире, президентские выборы в сша