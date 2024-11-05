https://ria.ru/20241105/peskov-1981935732.html

Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами

Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами - РИА Новости, 05.11.2024

Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами

Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами, в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс, сообщил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:20

2024-11-05T14:20

2024-11-05T14:33

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами, в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и в этом, наверное, ценность дипломатии. Президент только что повторил, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос о присутствии в Кремле послов из недружественных РФ стран на церемонии вручения верительных грамот.Видео его ответа опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.Песков напомнил, что не Россия была инициатором сворачивания отношений с некоторыми странами "почти до нуля"."Но дипломатические каналы остаются открытыми. И в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой", - добавил представитель Кремля.Путин во вторник принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран. Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля.

https://ria.ru/20241105/putin-1981933394.html

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россия, политика, дмитрий песков, в мире