https://ria.ru/20241105/peskov-1981935732.html
Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами
Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами - РИА Новости, 05.11.2024
Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами
Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами, в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс, сообщил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:20
2024-11-05T14:20
2024-11-05T14:33
россия
политика
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами, в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и в этом, наверное, ценность дипломатии. Президент только что повторил, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос о присутствии в Кремле послов из недружественных РФ стран на церемонии вручения верительных грамот.Видео его ответа опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.Песков напомнил, что не Россия была инициатором сворачивания отношений с некоторыми странами "почти до нуля"."Но дипломатические каналы остаются открытыми. И в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой", - добавил представитель Кремля.Путин во вторник принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран. Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля.
https://ria.ru/20241105/putin-1981933394.html
https://ria.ru/20241105/putin-1981928171.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, дмитрий песков, в мире
Россия, Политика, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Россия не разрывает отношения даже с недружественными странами
Песков: Россия не прерывает дипотношения даже с недружественными странами
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия не прерывает дипломатические отношения даже с недружественными странами, в этом заключается ценность дипломатии, которая дает отношениям шанс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и в этом, наверное, ценность дипломатии. Президент только что повторил, что Россия остается открытой для всех контактов, для переговоров, даже по самым сложным вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос о присутствии в Кремле послов из недружественных РФ стран на церемонии вручения верительных грамот.
Видео его ответа опубликовал тележурналист Павел Зарубин
в своем телеграм-канале.
Песков напомнил, что не Россия была инициатором сворачивания отношений с некоторыми странами "почти до нуля".
"Но дипломатические каналы остаются открытыми. И в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой", - добавил представитель Кремля.
Путин во вторник принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран. Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля.