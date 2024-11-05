https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html

Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки - РИА Новости, 05.11.2024

Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:37

2024-11-05T12:37

2024-11-05T12:37

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россия

дмитрий песков

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги президентских выборов в Молдавии. "Именно они (члены правительства Молдавии - ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки", - сказал Песков. Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало нажим на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.

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в мире, молдавия, россия, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024