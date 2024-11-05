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Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки - РИА Новости, 05.11.2024
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12:37 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/peskov-1981908705.html
Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки
Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки - РИА Новости, 05.11.2024
Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки
Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:37
2024-11-05T12:37
в мире
молдавия
россия
дмитрий песков
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги президентских выборов в Молдавии. "Именно они (члены правительства Молдавии - ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки", - сказал Песков. Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало нажим на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.
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в мире, молдавия, россия, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, Выборы в Молдавии — 2024
Песков: Россия не смотрит на отношения с Молдавией через розовые очки

Песков: власти Молдавии сами свернули всякое взаимодействие с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва не смотрит на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги президентских выборов в Молдавии.
"Именно они (члены правительства Молдавии - ред.) были инициаторами и исполнителями всех действий по сворачиванию какого-либо взаимодействия с нашей страной… Поэтому здесь, в данном случае, мы не склонны к тому, чтобы смотреть на перспективы российско-молдавских отношений через розовые очки", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что правительство Молдавии организовало нажим на российские средства массовой информации, "стерилизацию" информационного поля в стране, исключение каких-либо информационных потоков из РФ. Что, конечно же, является прямым ограничением прав граждан Молдавии на получение информации, отметил Песков.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии заявила, что не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победительницей. В партии ее назвали "президентом диаспоры", так как большинство жителей Молдавии проголосовали против политики действующей власти.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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В миреМолдавияРоссияДмитрий ПесковВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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