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Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024
Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле
Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:20
2024-11-05T12:20
2024-11-05T12:29
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выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - сказал Песков журналистам. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
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в мире, россия, молдавия, гагаузия, дмитрий песков, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Россия, Молдавия, Гагаузия, Дмитрий Песков, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле
Песков: вмешательства России в выборы в Молдавии не было и быть не могло