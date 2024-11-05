https://ria.ru/20241105/peskov-1981904316.html

Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле

Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 05.11.2024

Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, заявили в Кремле

Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:20

2024-11-05T12:20

2024-11-05T12:29

в мире

россия

молдавия

гагаузия

дмитрий песков

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Никакого вмешательства со стороны России в выборы в Молдавии не было и быть не могло, а молдавская оппозиция подвергается незаконным нападкам и давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии", - сказал Песков журналистам. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.

https://ria.ru/20241104/sandu-1981845894.html

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молдавия

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в мире, россия, молдавия, гагаузия, дмитрий песков, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024