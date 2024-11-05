https://ria.ru/20241105/peskov-1981904154.html

Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике

Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике - РИА Новости, 05.11.2024

Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике

Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:18

2024-11-05T12:18

2024-11-05T12:18

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет вручение верительных грамот. Давно не было этого важного регулярного мероприятия. 28 послов будут представлены - это вновь прибывшие послы. Традиционно будет выступление по внешнеполитической проблематике Путина, которое, как правило, обращает на себя большой интерес. Тем более в нынешней ситуации", - сказал Песков. Он уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Песков добавил, что вечером в Кремле Путин проведет ряд встреч непубличного характера.

https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html

россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков