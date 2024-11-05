Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/peskov-1981904154.html
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике - РИА Новости, 05.11.2024
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:18
2024-11-05T12:18
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет вручение верительных грамот. Давно не было этого важного регулярного мероприятия. 28 послов будут представлены - это вновь прибывшие послы. Традиционно будет выступление по внешнеполитической проблематике Путина, которое, как правило, обращает на себя большой интерес. Тем более в нынешней ситуации", - сказал Песков. Он уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Песков добавил, что вечером в Кремле Путин проведет ряд встреч непубличного характера.
https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике

Песков: Путин выступит на церемонии вручения верительных грамот

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет вручение верительных грамот. Давно не было этого важного регулярного мероприятия. 28 послов будут представлены - это вновь прибывшие послы. Традиционно будет выступление по внешнеполитической проблематике Путина, которое, как правило, обращает на себя большой интерес. Тем более в нынешней ситуации", - сказал Песков.
Он уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Песков добавил, что вечером в Кремле Путин проведет ряд встреч непубличного характера.
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин назвал героями всех, кто "за ленточкой"
4 ноября, 21:18
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала