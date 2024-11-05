https://ria.ru/20241105/peskov-1981904154.html
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике - РИА Новости, 05.11.2024
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:18
2024-11-05T12:18
2024-11-05T12:18
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет вручение верительных грамот. Давно не было этого важного регулярного мероприятия. 28 послов будут представлены - это вновь прибывшие послы. Традиционно будет выступление по внешнеполитической проблематике Путина, которое, как правило, обращает на себя большой интерес. Тем более в нынешней ситуации", - сказал Песков. Он уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Песков добавил, что вечером в Кремле Путин проведет ряд встреч непубличного характера.
https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал выступление Путина по внешнеполитической проблематике
Песков: Путин выступит на церемонии вручения верительных грамот
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина по внешнеполитической проблематике ожидается на церемонии вручения верительных грамот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет вручение верительных грамот. Давно не было этого важного регулярного мероприятия. 28 послов будут представлены - это вновь прибывшие послы. Традиционно будет выступление по внешнеполитической проблематике Путина, которое, как правило, обращает на себя большой интерес. Тем более в нынешней ситуации", - сказал Песков.
Он уточнил, что мероприятия у президента начнутся после 13.00. Песков добавил, что вечером в Кремле Путин
проведет ряд встреч непубличного характера.