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Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы - РИА Новости, 05.11.2024
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12:10 05.11.2024 (обновлено: 12:14 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981902692.html
Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы
Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы - РИА Новости, 05.11.2024
Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы
Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословные, нет упреков, подкрепленных достоверной информацией, заявил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:10
2024-11-05T12:14
россия
молдавия
выборы в молдавии — 2024
в мире
гагаузия
майя санду
дмитрий песков
александр стояногло
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословные, нет упреков, подкрепленных достоверной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы слышали такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией", - сказал Песков.Также он отметил, что к организации голосования внутри Российской Федерации российская сторона не имела никакого отношения, а решение открыть только два избирательных участка принадлежало молдавским властям.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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россия, молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире, гагаузия, майя санду, дмитрий песков, александр стояногло
Россия, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Гагаузия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Александр Стояногло
Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы

Песков об обвинениях о вмешательстве России в молдавские выборы: это голословно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословные, нет упреков, подкрепленных достоверной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы слышали такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией", - сказал Песков.
Также он отметил, что к организации голосования внутри Российской Федерации российская сторона не имела никакого отношения, а решение открыть только два избирательных участка принадлежало молдавским властям.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Запад поделился источником вечной власти
Вчера, 08:00
 
РоссияМолдавияВыборы в Молдавии — 2024В миреГагаузияМайя СандуДмитрий ПесковАлександр Стояногло
 
 
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