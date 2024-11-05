Песков ответил на обвинения во вмешательстве России в молдавские выборы
Песков об обвинениях о вмешательстве России в молдавские выборы: это голословно
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обвинения России в том, что она якобы пыталась вмешаться в выборы в Молдавии голословные, нет упреков, подкрепленных достоверной информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы слышали такие голословные обвинения, но ни разу не слышали каких-то упреков в наш адрес, которые были бы подкреплены хоть сколько-то достоверной информацией", - сказал Песков.
Также он отметил, что к организации голосования внутри Российской Федерации российская сторона не имела никакого отношения, а решение открыть только два избирательных участка принадлежало молдавским властям.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
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