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Песков рассказал про отношение Молдавии к России - РИА Новости, 05.11.2024
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12:06 05.11.2024 (обновлено: 12:21 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/peskov-1981901313.html
Песков рассказал про отношение Молдавии к России
Песков рассказал про отношение Молдавии к России - РИА Новости, 05.11.2024
Песков рассказал про отношение Молдавии к России
Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:06
2024-11-05T12:21
молдавия
россия
в мире
гагаузия
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html
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молдавия, россия, в мире, гагаузия, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, Россия, В мире, Гагаузия, Выборы в Молдавии — 2024
Песков рассказал про отношение Молдавии к России

Песков: Молдавия не проявляла интереса к развитию добрых отношений с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.
Президент Молдавии Майя Санду участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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