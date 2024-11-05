https://ria.ru/20241105/peskov-1981901313.html

Песков рассказал про отношение Молдавии к России

Песков рассказал про отношение Молдавии к России - РИА Новости, 05.11.2024

Песков рассказал про отношение Молдавии к России

Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:06

2024-11-05T12:21

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россия

в мире

гагаузия

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.

https://ria.ru/20241027/sanda-1980340636.html

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молдавия, россия, в мире, гагаузия, выборы в молдавии — 2024