Песков рассказал про отношение Молдавии к России
Песков: Молдавия не проявляла интереса к развитию добрых отношений с Россией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Молдавии не проявляло интереса к развитию добрых отношений с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нынешнего молдавского руководства - а оно, видимо, продолжит теперь свою работу, - до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", - сказал Песков.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, а Санду набирает 48,81%.
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