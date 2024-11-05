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В Пенсильвании в машинах для голосования произошел сбой - РИА Новости, 05.11.2024
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20:48 05.11.2024 (обновлено: 21:28 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/pensilvanija-1982033247.html
В Пенсильвании в машинах для голосования произошел сбой
В Пенсильвании в машинах для голосования произошел сбой - РИА Новости, 05.11.2024
В Пенсильвании в машинах для голосования произошел сбой
Несколько участков в округе Бедфорд штата Пенсильвания столкнулись с проблемами в машинах для голосования во вторник, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:48
2024-11-05T21:28
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несколько участков в округе Бедфорд штата Пенсильвания столкнулись с проблемами в машинах для голосования во вторник, сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, избирателем Бедфорда все же удалось отдать свои голоса, несмотря на проблемы с машинами. "Перед открытием избирательных участков в избирательную комиссию округа Бедфорд поступили звонки из нескольких избирательных участков округа с сообщением о проблеме с машинами для голосования. Мы выявили проблему и направили группы технической поддержки для ее решения", - цитирует телеканал заявление директора по избирательной работе округа Джефри Гэйбла. Телеканал добавляет со ссылкой на представителя департамента Пенсильвании Мэта Хекеля, что власти Пенсильвании работают над решением проблемы в округе штата Камбрия, где произошел сбой программного обеспечения во время голосования. Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя округа Аллегейни Эбигейл Гарднер сообщал, что два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, кроме того, в одном из округов штата из-за сбоя в программном обеспечении было продлено время голосования. Телеканал также сообщил, что в округе штата Пенсильвания Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени. Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный кабинет займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, технологии, пенсильвания, камбрия, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, Пенсильвания, Камбрия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Пенсильвании в машинах для голосования произошел сбой

CNN: на участках в Пенсильвании возникли проблемы с машинами для голосования

© AP Photo / Robert F. BukatyБатлер, Пенсильвания, во время президентских выборов
Батлер, Пенсильвания, во время президентских выборов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Батлер, Пенсильвания, во время президентских выборов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несколько участков в округе Бедфорд штата Пенсильвания столкнулись с проблемами в машинах для голосования во вторник, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, избирателем Бедфорда все же удалось отдать свои голоса, несмотря на проблемы с машинами.
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"Перед открытием избирательных участков в избирательную комиссию округа Бедфорд поступили звонки из нескольких избирательных участков округа с сообщением о проблеме с машинами для голосования. Мы выявили проблему и направили группы технической поддержки для ее решения", - цитирует телеканал заявление директора по избирательной работе округа Джефри Гэйбла.
Телеканал добавляет со ссылкой на представителя департамента Пенсильвании Мэта Хекеля, что власти Пенсильвании работают над решением проблемы в округе штата Камбрия, где произошел сбой программного обеспечения во время голосования.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя округа Аллегейни Эбигейл Гарднер сообщал, что два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, кроме того, в одном из округов штата из-за сбоя в программном обеспечении было продлено время голосования. Телеканал также сообщил, что в округе штата Пенсильвания Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
Выборы президента США проходят во вторник 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, где жители не отдают явного предпочтения одной партии. Список таких штатов меняется от выборов к выборам. Пенсильвания обеспечит лидера 19 голосами выборщиков – больше, чем в любом другом колеблющемся штате. С 1948 года победа в Пенсильвании означает победу в общенациональной гонке. До 2016 года на протяжении шести подряд выборов штат голосовал за кандидата от демократов. В том году Трампу удалось победить в Пенсильвании, но в 2020 году удержать штат он не смог.
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