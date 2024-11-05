Рейтинг@Mail.ru
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 05.11.2024 (обновлено: 18:44 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/pensilvanija-1982001969.html
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой - РИА Новости, 05.11.2024
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой
Два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя округа... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:00
2024-11-05T18:44
в мире
пенсильвания
сша
аризона
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
камбрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982000278_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_046a468123456db284cbbbfcebc8a568.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя округа Аллегейни Эбигейл Гарднер. "На двух избирательных участках в округе Аллегейни на западе Пенсильвании во вторник утром наблюдались задержки, но сейчас они работают", - говорится в сообщении телеканала. По словам представителя округа, участки не открылись вовремя, потому что ответственные наблюдатели либо прибыли с опозданием, либо вообще не явились на участок. Кроме того, телеканал сообщает, что в округе Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
пенсильвания
сша
аризона
камбрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982000278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79572a5e49853c3c40726b486dece4c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, сша, аризона, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камбрия
В мире, Пенсильвания, США, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камбрия
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой

CNN: два избирательных участка в Пенсильвании открылись с задержкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБрошюры на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Брошюры на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Брошюры на избирательном участке в Вашингтоне на выборах президента США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя округа Аллегейни Эбигейл Гарднер.
"На двух избирательных участках в округе Аллегейни на западе Пенсильвании во вторник утром наблюдались задержки, но сейчас они работают", - говорится в сообщении телеканала.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
По словам представителя округа, участки не открылись вовремя, потому что ответственные наблюдатели либо прибыли с опозданием, либо вообще не явились на участок.
Кроме того, телеканал сообщает, что в округе Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреПенсильванияСШААризонаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024Камбрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала