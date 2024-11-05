https://ria.ru/20241105/pensilvanija-1982001969.html
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой - РИА Новости, 05.11.2024
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой
Два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя округа... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:00
2024-11-05T18:00
2024-11-05T18:44
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два избирательных участка в колеблющемся штате Пенсильвания открылись в день выборов с задержкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя округа Аллегейни Эбигейл Гарднер. "На двух избирательных участках в округе Аллегейни на западе Пенсильвании во вторник утром наблюдались задержки, но сейчас они работают", - говорится в сообщении телеканала. По словам представителя округа, участки не открылись вовремя, потому что ответственные наблюдатели либо прибыли с опозданием, либо вообще не явились на участок. Кроме того, телеканал сообщает, что в округе Камбрия было продлено время голосования из-за сбоя программного обеспечения, который нарушил возможность избирателей сканировать свои бюллетени.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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В мире, Пенсильвания, США, Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камбрия
В Пенсильвании два избирательных участка открыли с задержкой
CNN: два избирательных участка в Пенсильвании открылись с задержкой