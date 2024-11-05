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Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024
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11:57 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/pdd-1981899695.html
Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД
Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024
Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД
Правительство РФ считает, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов, следует из... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:57
2024-11-05T11:57
общество
авто
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ считает, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов, следует из отзыва кабмина, который опубликован в думской электронной базе. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внес на рассмотрение палаты парламента проект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. "Обязанность водителя вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, закреплена в пункте 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации. Для выполнения требований данных правил водитель должен иметь возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им", - сказано в документе. Кроме того, отмечается, что в действующем законодательстве уже содержатся предписания об обязательном обозначении мест размещения средств фиксации техническими средствами организации дорожного движения, а также информировании водителей о таких местах. В кабмине подчеркнули, что изменение будет избыточным. "Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие соответствующего федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Вместе с тем финансирование расходов, связанных с содержанием средств фиксации, возложено на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим модернизация средств фиксации в целях обеспечения технической возможности подачи ими предусмотренного законопроектом сигнала повлечет увеличение нагрузки на бюджеты субъектов РФ. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса законопроектом не определены источники и порядок исполнения дополнительных расходных обязательств", - говорится в тексте документа.
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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД

Правительство: мгновенное уведомление о нарушении ПДД будет отвлекать водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ считает, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов, следует из отзыва кабмина, который опубликован в думской электронной базе.
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внес на рассмотрение палаты парламента проект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации.
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"Обязанность водителя вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, закреплена в пункте 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации. Для выполнения требований данных правил водитель должен иметь возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им", - сказано в документе.
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Кроме того, отмечается, что в действующем законодательстве уже содержатся предписания об обязательном обозначении мест размещения средств фиксации техническими средствами организации дорожного движения, а также информировании водителей о таких местах. В кабмине подчеркнули, что изменение будет избыточным.
"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие соответствующего федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Вместе с тем финансирование расходов, связанных с содержанием средств фиксации, возложено на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим модернизация средств фиксации в целях обеспечения технической возможности подачи ими предусмотренного законопроектом сигнала повлечет увеличение нагрузки на бюджеты субъектов РФ. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса законопроектом не определены источники и порядок исполнения дополнительных расходных обязательств", - говорится в тексте документа.
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