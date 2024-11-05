https://ria.ru/20241105/pdd-1981899695.html

Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД

Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД - РИА Новости, 05.11.2024

Правительство рассмотрело идею о мгновенных уведомлениях о нарушении ПДД

Правительство РФ считает, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов, следует из... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:57

2024-11-05T11:57

2024-11-05T11:57

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авто

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ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ считает, что информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации, будет отвлекать автомобилистов, следует из отзыва кабмина, который опубликован в думской электронной базе. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внес на рассмотрение палаты парламента проект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. "Обязанность водителя вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, закреплена в пункте 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации. Для выполнения требований данных правил водитель должен иметь возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Реализация положений законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасности дорожного движения, поскольку подача сигнала красного цвета в указанном случае будет отвлекать внимание водителя транспортного средства от управления им", - сказано в документе. Кроме того, отмечается, что в действующем законодательстве уже содержатся предписания об обязательном обозначении мест размещения средств фиксации техническими средствами организации дорожного движения, а также информировании водителей о таких местах. В кабмине подчеркнули, что изменение будет избыточным. "Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту принятие соответствующего федерального закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Вместе с тем финансирование расходов, связанных с содержанием средств фиксации, возложено на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим модернизация средств фиксации в целях обеспечения технической возможности подачи ими предусмотренного законопроектом сигнала повлечет увеличение нагрузки на бюджеты субъектов РФ. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса законопроектом не определены источники и порядок исполнения дополнительных расходных обязательств", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20241014/putin-1977952813.html

https://ria.ru/20240905/pdd-1598213802.html

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общество, авто, россия, ярослав нилов, госдума рф