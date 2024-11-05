https://ria.ru/20241105/parki-1981930390.html

Более 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 05.11.2024

Более 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Парки Подмосковья посетило более 1,2 миллиона человек в период с 28 октября по 3 ноября, что на 82 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:02

2024-11-05T14:02

2024-11-05T14:02

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Парки Подмосковья посетило более 1,2 миллиона человек в период с 28 октября по 3 ноября, что на 82 тысячи больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона", - отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована 3 ноября. Более 184 тысяч человек побывало в парках в этот день. За все выходные дни посещаемость составила более 359 тысяч человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 154,2 тысячи человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: парк культуры и отдыха в Пехорке — 40 тысяч человек, Городской парк в Пушкинском городском округе — 37 тысяч человек, "Парк Мира" в Мытищах — 28 тысяч человек, Парк Фабричный в Истре — 26 тысяч человек, Парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в Химках – 23 тысячи человек. Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 28 октября по 3 ноября составила более 3,69 тысячи человек.

https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981925288.html

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московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мытищи, истра, михаил хайкин, парки