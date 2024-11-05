Китайские ученые создали микроволновое оружие, похожее на "Звезду смерти"
SCMP: в КНР разработали оружие с лучами, похожее на "Звезду смерти"
Китайские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ученые из Китая разработали новый тип микроволнового оружия, которое синхронизирует и направляет электромагнитные волны для поражения целей, принцип его работы напоминает "Звезду смерти" из "Звездных войн", сообщает гонконгская газета South China morning post.
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"Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель,"- пишет собственный корреспондент газеты в Пекине.
Отмечается, что ученым и инженерам на западе Китая удалось построить семь микроволновых излучателей, которые они соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Тем самым, выпускаемые волны из разных излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели. Эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.
Ранее считалось, что воплотить в жизнь эту технологию будет непросто, ведь чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, нужно было сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд (триллионные доли секунды-ред.), это точнее, чем атомные часы, которые применяют в спутниках.
Издание сообщает, что принцип работы устройства схож с "Звездой смерти" из "Звездных войн". Боевая космическая станция в знаменитой серии фильмов могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один мощнейший луч.
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