https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html

Китайские ученые создали микроволновое оружие, похожее на "Звезду смерти"

Китайские ученые создали микроволновое оружие, похожее на "Звезду смерти" - РИА Новости, 06.11.2024

Китайские ученые создали микроволновое оружие, похожее на "Звезду смерти"

Ученые из Китая разработали новый тип микроволнового оружия, которое синхронизирует и направляет электромагнитные волны для поражения целей, принцип его работы... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T16:44

2024-11-05T16:44

2024-11-06T00:41

китай

пекин

gps

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ученые из Китая разработали новый тип микроволнового оружия, которое синхронизирует и направляет электромагнитные волны для поражения целей, принцип его работы напоминает "Звезду смерти" из "Звездных войн", сообщает гонконгская газета South China morning post. "Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель,"- пишет собственный корреспондент газеты в Пекине. Отмечается, что ученым и инженерам на западе Китая удалось построить семь микроволновых излучателей, которые они соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Тем самым, выпускаемые волны из разных излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели. Эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников. Ранее считалось, что воплотить в жизнь эту технологию будет непросто, ведь чтобы электромагнитные волны могли одновременно попадать в цель, нужно было сократить время синхронизации между аппаратами до 170 пикосекунд (триллионные доли секунды-ред.), это точнее, чем атомные часы, которые применяют в спутниках. Издание сообщает, что принцип работы устройства схож с "Звездой смерти" из "Звездных войн". Боевая космическая станция в знаменитой серии фильмов могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один мощнейший луч.

https://ria.ru/20240829/uchenye-1969141393.html

китай

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, пекин, gps, в мире