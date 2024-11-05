https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981894368.html
Американец Мартиндейл прокомментировал поставки США оружия Украине
Американец Мартиндейл прокомментировал поставки США оружия Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Американец Мартиндейл прокомментировал поставки США оружия Украине
Американцы в основном считают поставку оружия Украине пустой тратой денег и видят, что помощь Киеву, проигрывающему в конфликте, того не стоит, заявил в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:22
2024-11-05T11:22
2024-11-05T11:34
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американцы в основном считают поставку оружия Украине пустой тратой денег и видят, что помощь Киеву, проигрывающему в конфликте, того не стоит, заявил в интервью РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО. "Я бы сказал, что, вероятно, самое близкое мнение, которое я когда-либо слышал от людей в Соединенных Штатах, заключается в том, что это пустая трата денег", - сказал Мартиндейл. По его словам, если есть американцы, поддерживающие дальнейшие расходы и поставку Украине оружия, их мало. "Они видят, что Украина не побеждает, поэтому, хоть "вложения в Украину" и приносят какую-то временную выгоду американской промышленности, оно того не стоит", - добавил американец. В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981889660.html
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7 495 645-6601
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Гражданин США Мартиндейл: американцы считают поставку оружия Украине пустой тратой денег
Американцы в основном считают поставку оружия Украине пустой тратой денег и видят, что помощь Киеву, проигрывающему в конфликте, того не стоит, заявил гражданин США Мартиндейл, помогавший ВС РФ
2024-11-05T11:22
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дэниэл Мартиндейл, Вооруженные силы Украины
Американец Мартиндейл прокомментировал поставки США оружия Украине
Американец Мартиндейл назвал поставки США оружия Украине пустой тратой денег
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Американцы в основном считают поставку оружия Украине пустой тратой денег и видят, что помощь Киеву, проигрывающему в конфликте, того не стоит, заявил в интервью РИА Новости гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ в рамках СВО.
"Я бы сказал, что, вероятно, самое близкое мнение, которое я когда-либо слышал от людей в Соединенных Штатах, заключается в том, что это пустая трата денег", - сказал Мартиндейл.
По его словам, если есть американцы, поддерживающие дальнейшие расходы и поставку Украине
оружия, их мало.
"Они видят, что Украина не побеждает, поэтому, хоть "вложения в Украину" и приносят какую-то временную выгоду американской промышленности, оно того не стоит", - добавил американец.
В силовых структурах России РИА Новости сообщили в субботу, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ
территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР
сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.