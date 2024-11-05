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Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев - РИА Новости, 05.11.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
16:56 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/operatsii-1981977058.html
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев - РИА Новости, 05.11.2024
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев
Срок ожидания плановых глазных операций в Костромской области сократили с двух лет до трех месяцев благодаря модернизации офтальмологической службы в регионе,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:56
2024-11-05T16:56
костромская область
сергей ситников
медучреждения
врачи
глаза
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КОСТРОМА, 5 ноя – РИА Новости. Срок ожидания плановых глазных операций в Костромской области сократили с двух лет до трех месяцев благодаря модернизации офтальмологической службы в регионе, сообщил заведующий отделением офтальмологии областной больницы Иван Жиженков. По данным администрации Костромской области, модернизация офтальмологической службы региона началась в 2021 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Регион выделил средства на переоборудование отделения в областной больнице. Было закуплено 22 единицы оборудования на сумму 120 миллионов рублей. Однако изменения начались только после того, как поменялся завотделением. Внедрено более 20 новых методов оперативного лечения глаза. Открыт дневной стационар, принимающий 1,5 тысячи пациентов в год. Также начал работу кабинет ретинолога. Губернатор Сергей Ситников отметил, что ремонт отделения областной больницы и закупку оборудования провели после того, как выяснилось, что пациентов отправляют на операции на глазах в соседние регионы из-за отсутствия оборудования. Отделение возглавил Иван Жиженков, работавший ординатором. Ситников назвал Жиженкова "молодым, перспективным, умным, талантливым доктором", подчеркнув, что при нем начался взлет офтальмологической службы. Иван Жиженков, также являющийся главным внештатным офтальмологом региона, доложил губернатору, что благодаря совместно принятым решениям объем оказываемой помощи значительно увеличился - с 1800 до 4500 госпитализаций в год. "Сократился срок ожидания плановых операций с двух лет до трех месяцев. Пациенты перестали ездить в соседние регионы", - цитирует врача пресс-служба областной администрации. Глава региона подчеркнул: когда количество медицинских мероприятий растет, а количество ожиданий снижается - это и есть результат. "Это настоящая и правильная забота о людях", - отметил глава региона. Сегодня офтальмологическая служба продолжает развиваться, отмечают в администрации региона. Ведется модернизация отделения в Шарьинской ЦРБ, которая должна стать вторым областным медучреждением. По решению губернатора из областного бюджета выделено 26 миллионов рублей на закупку восьми единиц офтальмологического оборудования. Это позволит внедрить 15 новых методов хирургического лечения. Количество госпитализаций увеличится с 1000 до 1600-1800 случаев. Первые операции на сетчатке глаза запланированы уже на декабрь. Отдельно в ходе совещания Сергей Ситников поблагодарил офтальмологов за работу по оказанию специализированной медпомощи детям. По поручению главы региона было проведено комплексное обследование воспитанников школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. По итогам школьники прошли лечение. В результате число детей, имеющих серьезные проблемы со зрением, сократилось практически на треть, подчеркивают в областной администрации. Одному ребенку удалось полностью восстановить зрение.
https://ria.ru/20241103/modernizatsiya-1981734217.html
https://ria.ru/20241023/opyt--1979686203.html
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сергей ситников, медучреждения, врачи, глаза
Костромская область, Сергей Ситников, Медучреждения, Врачи, Глаза

Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев

© Фото : Администрация Костромской областиОжидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : Администрация Костромской области
Ожидание глазных операций в Костромской области сократили до трех месяцев
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КОСТРОМА, 5 ноя – РИА Новости. Срок ожидания плановых глазных операций в Костромской области сократили с двух лет до трех месяцев благодаря модернизации офтальмологической службы в регионе, сообщил заведующий отделением офтальмологии областной больницы Иван Жиженков.
По данным администрации Костромской области, модернизация офтальмологической службы региона началась в 2021 году по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Регион выделил средства на переоборудование отделения в областной больнице. Было закуплено 22 единицы оборудования на сумму 120 миллионов рублей. Однако изменения начались только после того, как поменялся завотделением. Внедрено более 20 новых методов оперативного лечения глаза. Открыт дневной стационар, принимающий 1,5 тысячи пациентов в год. Также начал работу кабинет ретинолога.
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Губернатор Сергей Ситников отметил, что ремонт отделения областной больницы и закупку оборудования провели после того, как выяснилось, что пациентов отправляют на операции на глазах в соседние регионы из-за отсутствия оборудования. Отделение возглавил Иван Жиженков, работавший ординатором. Ситников назвал Жиженкова "молодым, перспективным, умным, талантливым доктором", подчеркнув, что при нем начался взлет офтальмологической службы.
Иван Жиженков, также являющийся главным внештатным офтальмологом региона, доложил губернатору, что благодаря совместно принятым решениям объем оказываемой помощи значительно увеличился - с 1800 до 4500 госпитализаций в год.
"Сократился срок ожидания плановых операций с двух лет до трех месяцев. Пациенты перестали ездить в соседние регионы", - цитирует врача пресс-служба областной администрации.
Глава региона подчеркнул: когда количество медицинских мероприятий растет, а количество ожиданий снижается - это и есть результат. "Это настоящая и правильная забота о людях", - отметил глава региона.
Сегодня офтальмологическая служба продолжает развиваться, отмечают в администрации региона. Ведется модернизация отделения в Шарьинской ЦРБ, которая должна стать вторым областным медучреждением. По решению губернатора из областного бюджета выделено 26 миллионов рублей на закупку восьми единиц офтальмологического оборудования. Это позволит внедрить 15 новых методов хирургического лечения. Количество госпитализаций увеличится с 1000 до 1600-1800 случаев. Первые операции на сетчатке глаза запланированы уже на декабрь.
Отдельно в ходе совещания Сергей Ситников поблагодарил офтальмологов за работу по оказанию специализированной медпомощи детям. По поручению главы региона было проведено комплексное обследование воспитанников школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. По итогам школьники прошли лечение. В результате число детей, имеющих серьезные проблемы со зрением, сократилось практически на треть, подчеркивают в областной администрации. Одному ребенку удалось полностью восстановить зрение.
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Костромская областьСергей СитниковМедучрежденияВрачиГлаза
 
 
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