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В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:28 05.11.2024 (обновлено: 21:34 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/opasnost-1982037557.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.11.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:28
2024-11-05T21:34
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241105/plennyy-1982033149.html
орловская область
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орловская область, андрей клычков, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия
В Орловской области объявили ракетную опасность

Власти Орловской области объявили ракетную опасность в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГород Орел
Город Орел - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковРоссия
 
 
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