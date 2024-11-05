https://ria.ru/20241105/opasnost-1981944536.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.11.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского районов и Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:45
2024-11-05T14:45
2024-11-05T14:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского районов и Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Борисовский, Краснояружский, Ракитянский районы и Грайворонский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в четырех районах Белгородской области объявили ракетную опасность