https://ria.ru/20241105/opasnost-1981944536.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.11.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского районов и Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:45

2024-11-05T14:45

2024-11-05T14:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Борисовского, Краснояружского, Ракитянского районов и Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Борисовский, Краснояружский, Ракитянский районы и Грайворонский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20241105/drony-1981906002.html

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2024

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность