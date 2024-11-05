В Сербии протестующие в Нови-Саде напали на съемочную группу CNN
В сербском Нови-Саде напали на съемочную группу телеканала N1 и разбили камеру
© AP Photo / Interior Ministry of SerbiaСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
© AP Photo / Interior Ministry of Serbia
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Участники беспорядков в сербском Нови-Саде, где начались протесты на фоне трагедии на железнодорожном вокзале, напали на съемочную группу телеканала N1 (балканского отделения CNN) и разбили видеокамеру, передает телеканал.
"Съемочная группа, которая весь вечер освещала протест в Нови-Саде, подверглась нападению на беспорядках перед администрацией, при этом разбита камера", - передает телеканал и описывает нападавших как молодых людей в масках и капюшонах с бейсбольными битами и фаерами.
Протестующие вечером во вторник вылили перед входом в администрацию города фекалии и забросали и исписали стены красной краской. Они также били стекла, забросали вход к зданию камнями пиротехникой, мочились на стену. От пиротехники произошло возгорание, протестующие с битами разбивают камеры на фасаде и окна. В здании находится полиция в тяжелой экипировке, отвечает из здания спреем.
Президент Александр Вучич заявил в соцсетях, что происходят насильственные протесты против государства и Сербия "накажет всех совершивших преступления".
Демонстранты ранее сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской.
К зданию городской администрации Нови-Сада стянута полиция.
Требования демонстрантов - отставка премьера Милоша Вучевича (экс-мэра Нови-Сада) и нынешнего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками.
Вучич заявил, что оппозиция снова обвиняет его и угрожает ему лично. Он ожидает, что массовый протест в Белграде они назначат на 11 ноября и попытаются устроить беспорядки. Он также сообщил, что последуют новые отставки после главы минстроя Сербии Горана Весича, который официально подал заявление во вторник "из чувства ответственности", но отказался взять на себя вину за гибель 14 человек.
На железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. Погибли 14 человек, в том числе две девочки 5 и 9 лет, все сербские граждане кроме одного гражданина Северной Македонии. Еще трое получили тяжелые травмы и проходят лечение в отделении интенсивной терапии.