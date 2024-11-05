https://ria.ru/20241105/noutbuki-1981949658.html
СМИ: российские ноутбуки впервые стали популярнее американских
СМИ: российские ноутбуки впервые стали популярнее американских - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ: российские ноутбуки впервые стали популярнее американских
С начала 2024 года ноутбуки российского производства занимают на 1,6 процента рынка больше, чем аналоги американских брендов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:58
2024-11-05T14:58
2024-11-05T14:58
экономика
технологии
россия
ноутбуки
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. С начала 2024 года ноутбуки российского производства занимают на 1,6 процента рынка больше, чем аналоги американских брендов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию "Марвел-дистрибуции"."В этом году доля российских производителей занимает 11,6% рынка, в то время как американских – 10%. При этом, например, в 2022 году бренды из США занимали 30%, а российские – только четыре процента", - сообщило издание.При этом китайские и тайваньские производители занимают самую большую долю рынка, 70-72%. Самым популярным брендом стал ASUS с долей 17,5%.В 2023 году в статистике IT-холдинга "Fplus" сообщалось, что число проданных российских ноутбуков увеличилось вдвое до 256 000 устройств.
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экономика, технологии, россия, ноутбуки
Экономика, Технологии, Россия, Ноутбуки
СМИ: российские ноутбуки впервые стали популярнее американских
"Ъ": доля российских ноутбуков на рынке на 1,6% превысила продажи американских