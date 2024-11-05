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Нетаньяху уволил министра обороны - РИА Новости, 05.11.2024
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21:05 05.11.2024 (обновлено: 21:45 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982035668.html
Нетаньяху уволил министра обороны
Нетаньяху уволил министра обороны - РИА Новости, 05.11.2024
Нетаньяху уволил министра обороны
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, заявление главы правительства распространила его канцелярия. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:05
2024-11-05T21:45
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
исраэль кац
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, заявление главы правительства распространила его канцелярия."Я сегодня принял решение прекратить полномочия министра обороны", — сказал он.По словам Нетаньяху, он и Галант в первые месяцы войны доверяли друг другу и вели плодотворную работу, но "в последние месяцы это доверие &lt;...&gt; дало трещину".Премьер отметил, что в его отношениях с министром обороны возникли значительные разногласия по вопросу руководства военной кампанией, которые сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства.&quot;Я предпринял много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться. Они также дошли до сведения общественности неприемлемым путем. И, что еще хуже, они дошли до сведения врага — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого много пользы&quot;, — утверждает Нетаньяху.Премьер добавил, что кризис доверия между ним и министром обороны не позволяет должным образом продолжать руководство военной кампанией.Нетаньяху уточнил, что решил назначить главу МИД Исраэля Каца на должность министра обороны. Он также сообщил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы дипломатического ведомства.
https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html
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израиль, биньямин нетаньяху, в мире, исраэль кац
Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире, Исраэль Кац
Нетаньяху уволил министра обороны

Канцелярия Нетаньяху: премьер Израиля уволил министра обороны Галанта

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, заявление главы правительства распространила его канцелярия.
«
"Я сегодня принял решение прекратить полномочия министра обороны", — сказал он.
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По словам Нетаньяху, он и Галант в первые месяцы войны доверяли друг другу и вели плодотворную работу, но "в последние месяцы это доверие <...> дало трещину".
Премьер отметил, что в его отношениях с министром обороны возникли значительные разногласия по вопросу руководства военной кампанией, которые сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства.
«

"Я предпринял много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться. Они также дошли до сведения общественности неприемлемым путем. И, что еще хуже, они дошли до сведения врага — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого много пользы", — утверждает Нетаньяху.

Премьер добавил, что кризис доверия между ним и министром обороны не позволяет должным образом продолжать руководство военной кампанией.
Нетаньяху уточнил, что решил назначить главу МИД Исраэля Каца на должность министра обороны. Он также сообщил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы дипломатического ведомства.
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ИзраильБиньямин НетаньяхуВ миреИсраэль Кац
 
 
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