https://ria.ru/20241105/netanyakhu-1982035668.html

Нетаньяху уволил министра обороны

Нетаньяху уволил министра обороны - РИА Новости, 05.11.2024

Нетаньяху уволил министра обороны

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, заявление главы правительства распространила его канцелярия. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:05

2024-11-05T21:05

2024-11-05T21:45

израиль

биньямин нетаньяху

в мире

исраэль кац

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что уволил министра обороны Йоава Галанта, заявление главы правительства распространила его канцелярия."Я сегодня принял решение прекратить полномочия министра обороны", — сказал он.По словам Нетаньяху, он и Галант в первые месяцы войны доверяли друг другу и вели плодотворную работу, но "в последние месяцы это доверие <...> дало трещину".Премьер отметил, что в его отношениях с министром обороны возникли значительные разногласия по вопросу руководства военной кампанией, которые сопровождались заявлениями и действиями, противоречащими решениям правительства."Я предпринял много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться. Они также дошли до сведения общественности неприемлемым путем. И, что еще хуже, они дошли до сведения врага — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого много пользы", — утверждает Нетаньяху.Премьер добавил, что кризис доверия между ним и министром обороны не позволяет должным образом продолжать руководство военной кампанией.Нетаньяху уточнил, что решил назначить главу МИД Исраэля Каца на должность министра обороны. Он также сообщил, что предложил министру без портфеля Гидеону Саару занять пост главы дипломатического ведомства.

https://ria.ru/20241025/izrail-1980125158.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, биньямин нетаньяху, в мире, исраэль кац