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Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера - РИА Новости, 05.11.2024
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Наука
 
09:00 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/nauka-1981368105.html
Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера
Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера - РИА Новости, 05.11.2024
Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера
Уникальный неинвазивный нанодатчик для измерения меди в организме в режиме реального времени создали ученые НИТУ МИСИС в составе международного коллектива. По... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:00
2024-11-05T09:00
наука
мисис
наука
университетская наука
алевтина черникова
болезнь альцгеймера
медицина
медь
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уникальный неинвазивный нанодатчик для измерения меди в организме в режиме реального времени создали ученые НИТУ МИСИС в составе международного коллектива. По их словам, это открывает новые возможности для диагностики и лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рак. Результаты опубликованы в журнале Analytical Chemistry.Измерение уровня меди в организме играет важную роль в диагностике и лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди, например, болезней Альцгеймера, Вильсона-Коновалова, Менкеса, а также различных видов рака. Кроме того, точное определение содержания меди необходимо для оценки эффективности новых лекарственных препаратов, содержащих медь, и изучения их накопления в тканях организма, рассказали ученые Университета науки и технологий МИСИС.Специалисты вуза разработали универсальный высокоточный датчик, способный измерять физиологические концентрации меди в режиме реального времени. Он был успешно применен для определения содержания меди в различных биологических образцах: от отдельных клеток до целых органов, рассказали исследователи. По их словам, данная разработка открывает новые перспективы для диагностики и мониторинга заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.Как утверждают ученые, новый датчик обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, обеспечивает получение результатов в режиме реального времени и делает процедуру измерения менее инвазивной.Уникальность разработки заключается в создании первого наноразмерного универсального датчика, способного проводить измерения как в микроскопических объектах размером 10-100 микрон, так и в целых органах, объяснили авторы исследования. Другие существующие датчики, как правило, создавались для решения конкретных задач и имели значительно большие размеры, что существенно ограничивало возможности их применения, особенно в биомедицинских исследованиях."Ранее для подобных исследований требовалось большое количество животных, поскольку процедура измерения была инвазивной и требовала забора образцов тканей в нескольких временных точках. Новый датчик позволяет проводить многократные измерения на одних и тех же животных, значительно сокращая количество необходимых экспериментальных животных и повышая точность и полноту получаемых данных", — рассказал инженер научно-исследовательской лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Роман Тимошенко.По его словам, разработка уже сегодня позволяет проводить более точный мониторинг уровня меди при изучении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.В ходе исследования были использованы наноразмерные капилляры из кварца, модифицированные углеродом, золотом и специальным соединением для специфичного связывания меди. В основе принципа обнаружения лежит электрохимическая реакция окисления и восстановления меди, регистрируемая с помощью циклической вольтамперометрии."Коллектив исследователей Университета МИСИС под руководством заведующего лабораторией биофизики Александра Ерофеева на протяжении ряда лет занимается созданием инновационных технологий для медицины, которые в будущем позволят упростить диагностику и лечение различных наследственных и онкологических заболеваний. Новый высокоточный датчик по измерению уровня меди в организме, разработанный нашими учеными, обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, менее инвазивен, обеспечивает более оперативное получение результатов", — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.На следующем этапе перед учеными стоит задача интеграции датчика в полноценное малогабаритное устройство, предназначенное для длительного мониторинга металлов в живых организмах.
https://ria.ru/20240802/nauka-1963429764.html
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мисис, наука, университетская наука, алевтина черникова, болезнь альцгеймера, медицина, медь, диагностика, рак, онкология
Наука, МИСиС, Наука, Университетская наука, Алевтина Черникова, болезнь Альцгеймера, Медицина, медь, диагностика, Рак, Онкология

Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера

© Фото : НИТУ МИСИС/Сергей ГнушковУниверсальный наноразмерный электрохимический датчик
Универсальный наноразмерный электрохимический датчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : НИТУ МИСИС/Сергей Гнушков
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уникальный неинвазивный нанодатчик для измерения меди в организме в режиме реального времени создали ученые НИТУ МИСИС в составе международного коллектива. По их словам, это открывает новые возможности для диагностики и лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рак. Результаты опубликованы в журнале Analytical Chemistry.
Измерение уровня меди в организме играет важную роль в диагностике и лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди, например, болезней Альцгеймера, Вильсона-Коновалова, Менкеса, а также различных видов рака. Кроме того, точное определение содержания меди необходимо для оценки эффективности новых лекарственных препаратов, содержащих медь, и изучения их накопления в тканях организма, рассказали ученые Университета науки и технологий МИСИС.
Специалисты вуза разработали универсальный высокоточный датчик, способный измерять физиологические концентрации меди в режиме реального времени. Он был успешно применен для определения содержания меди в различных биологических образцах: от отдельных клеток до целых органов, рассказали исследователи. По их словам, данная разработка открывает новые перспективы для диагностики и мониторинга заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.
© Фото : НИТУ МИСИС/Сергей ГнушковСтарший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : НИТУ МИСИС/Сергей Гнушков
Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская
Как утверждают ученые, новый датчик обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, обеспечивает получение результатов в режиме реального времени и делает процедуру измерения менее инвазивной.
Уникальность разработки заключается в создании первого наноразмерного универсального датчика, способного проводить измерения как в микроскопических объектах размером 10-100 микрон, так и в целых органах, объяснили авторы исследования. Другие существующие датчики, как правило, создавались для решения конкретных задач и имели значительно большие размеры, что существенно ограничивало возможности их применения, особенно в биомедицинских исследованиях.
«
"Ранее для подобных исследований требовалось большое количество животных, поскольку процедура измерения была инвазивной и требовала забора образцов тканей в нескольких временных точках. Новый датчик позволяет проводить многократные измерения на одних и тех же животных, значительно сокращая количество необходимых экспериментальных животных и повышая точность и полноту получаемых данных", — рассказал инженер научно-исследовательской лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Роман Тимошенко.
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По его словам, разработка уже сегодня позволяет проводить более точный мониторинг уровня меди при изучении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.
В ходе исследования были использованы наноразмерные капилляры из кварца, модифицированные углеродом, золотом и специальным соединением для специфичного связывания меди. В основе принципа обнаружения лежит электрохимическая реакция окисления и восстановления меди, регистрируемая с помощью циклической вольтамперометрии.
«
"Коллектив исследователей Университета МИСИС под руководством заведующего лабораторией биофизики Александра Ерофеева на протяжении ряда лет занимается созданием инновационных технологий для медицины, которые в будущем позволят упростить диагностику и лечение различных наследственных и онкологических заболеваний. Новый высокоточный датчик по измерению уровня меди в организме, разработанный нашими учеными, обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, менее инвазивен, обеспечивает более оперативное получение результатов", — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.
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На следующем этапе перед учеными стоит задача интеграции датчика в полноценное малогабаритное устройство, предназначенное для длительного мониторинга металлов в живых организмах.
 
НаукаМИСиСНаукаУниверситетская наукаАлевтина Черниковаболезнь АльцгеймераМедицинамедьдиагностикаРакОнкология
 
 
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