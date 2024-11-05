https://ria.ru/20241105/nauka-1981368105.html

Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера

Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера - РИА Новости, 05.11.2024

Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера

Уникальный неинвазивный нанодатчик для измерения меди в организме в режиме реального времени создали ученые НИТУ МИСИС в составе международного коллектива. По... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

наука

мисис

наука

университетская наука

алевтина черникова

болезнь альцгеймера

медицина

медь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981326224_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88a55197f289f6e7fddb36ce552114e.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Уникальный неинвазивный нанодатчик для измерения меди в организме в режиме реального времени создали ученые НИТУ МИСИС в составе международного коллектива. По их словам, это открывает новые возможности для диагностики и лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рак. Результаты опубликованы в журнале Analytical Chemistry.Измерение уровня меди в организме играет важную роль в диагностике и лечении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди, например, болезней Альцгеймера, Вильсона-Коновалова, Менкеса, а также различных видов рака. Кроме того, точное определение содержания меди необходимо для оценки эффективности новых лекарственных препаратов, содержащих медь, и изучения их накопления в тканях организма, рассказали ученые Университета науки и технологий МИСИС.Специалисты вуза разработали универсальный высокоточный датчик, способный измерять физиологические концентрации меди в режиме реального времени. Он был успешно применен для определения содержания меди в различных биологических образцах: от отдельных клеток до целых органов, рассказали исследователи. По их словам, данная разработка открывает новые перспективы для диагностики и мониторинга заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.Как утверждают ученые, новый датчик обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, обеспечивает получение результатов в режиме реального времени и делает процедуру измерения менее инвазивной.Уникальность разработки заключается в создании первого наноразмерного универсального датчика, способного проводить измерения как в микроскопических объектах размером 10-100 микрон, так и в целых органах, объяснили авторы исследования. Другие существующие датчики, как правило, создавались для решения конкретных задач и имели значительно большие размеры, что существенно ограничивало возможности их применения, особенно в биомедицинских исследованиях."Ранее для подобных исследований требовалось большое количество животных, поскольку процедура измерения была инвазивной и требовала забора образцов тканей в нескольких временных точках. Новый датчик позволяет проводить многократные измерения на одних и тех же животных, значительно сокращая количество необходимых экспериментальных животных и повышая точность и полноту получаемых данных", — рассказал инженер научно-исследовательской лабораторией биофизики НИТУ МИСИС Роман Тимошенко.По его словам, разработка уже сегодня позволяет проводить более точный мониторинг уровня меди при изучении заболеваний, связанных с нарушением обмена меди.В ходе исследования были использованы наноразмерные капилляры из кварца, модифицированные углеродом, золотом и специальным соединением для специфичного связывания меди. В основе принципа обнаружения лежит электрохимическая реакция окисления и восстановления меди, регистрируемая с помощью циклической вольтамперометрии."Коллектив исследователей Университета МИСИС под руководством заведующего лабораторией биофизики Александра Ерофеева на протяжении ряда лет занимается созданием инновационных технологий для медицины, которые в будущем позволят упростить диагностику и лечение различных наследственных и онкологических заболеваний. Новый высокоточный датчик по измерению уровня меди в организме, разработанный нашими учеными, обладает рядом преимуществ перед существующими аналогами: он более точен, менее инвазивен, обеспечивает более оперативное получение результатов", — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.На следующем этапе перед учеными стоит задача интеграции датчика в полноценное малогабаритное устройство, предназначенное для длительного мониторинга металлов в живых организмах.

https://ria.ru/20240802/nauka-1963429764.html

https://ria.ru/20240521/nauka-1947205191.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мисис, наука, университетская наука, алевтина черникова, болезнь альцгеймера, медицина, медь, диагностика, рак, онкология