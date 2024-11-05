https://ria.ru/20241105/nalogi-1981998510.html

Жители Татарстана в 2024 г уплатят 9,6 млрд руб имущественных налогов

Жители Татарстана в 2024 г уплатят 9,6 млрд руб имущественных налогов - РИА Новости, 05.11.2024

Жители Татарстана в 2024 г уплатят 9,6 млрд руб имущественных налогов

Жители Татарстана в этом году должны заплатить имущественных налогов на 9,6 миллиарда рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:43

2024-11-05T17:43

2024-11-05T17:43

республика татарстан

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Жители Татарстана в этом году должны заплатить имущественных налогов на 9,6 миллиарда рублей, что на 500 миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщил руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин. "В этом году наши граждане должны заплатить имущественных налогов на очень приличную сумму - 9,6 миллиарда рублей, это на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году: 5,1 миллиарда рублей - транспортный налог, 3,1 миллиарда рублей - налог на имущество, 1,4 миллиарда рублей - земля", - сказал Сафиуллин на брифинге в правительстве республики. По информации Сафиуллина, в этом году в налоговые уведомления наряду с имущественными налогами включен налог на доходы физических лиц на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Это суммы налога, не удержанные налоговыми агентами, суммы налога с выигрышей в казино, суммы НДФЛ, рассчитанные по повышенной ставке 15%, если налоговая база превышает 5 миллионов рублей. Также впервые в этом году в налоговых уведомлениях отражена информация по НДФЛ с процентов по вкладам в банках. Руководитель регионального управления сообщил, что в настоящее время жителям республики направлено 2,4 миллиона налоговых уведомлений, из которых 60% направлены в электронном виде через личные кабинеты пользователей. По его словам, за текущий год количество граждан, которые хотят получать налоговые уведомления в электронном виде, увеличилось на 46% или на 460 тысяч человек. Остальные жители республики получили уведомления по почте заказным письмом. Сафиуллин уточнил, что с этого года налоговое уведомление не формируется и не направляется налогоплательщику, если сумма начислений в целом по уведомлению менее 300 рублей. Таких граждан в республике 408 тысяч, они получат уведомления в последующих налоговых периодах. Кроме того, налоговые уведомления не направляются в случае, если у плательщика имеется льгота, полностью освобождающая его от уплаты налога. Новацией текущего года является расширение списка граждан, освобожденных от уплаты налога на имущество. В него вошли участники СВО, члены их семей, военнослужащие Росгвардии, погибшие, их родители и супруги и другие категории граждан. Льгота по налогу на имущество распространяется на налоговые периоды за 2022 и 2023 годы. Основная часть налоговых льгот предоставляется в беззаявительном порядке. По исчисленным налогам за 2023 год в Татарстане почти 1 миллиону граждан предоставлены льготы на сумму 1,9 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей больше, чем год назад.

https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html

https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981203878.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика татарстан (татарстан)