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Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ - РИА Новости, 05.11.2024
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06:34 05.11.2024 (обновлено: 07:55 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ - РИА Новости, 05.11.2024
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ
При попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки, пишет Newsweek. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T06:34
2024-11-05T07:55
брянская область
россия
сша
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. При попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки, пишет Newsweek.Первым о гибели Навроцки сообщило издание Northpennnow из Пенсильвании, уроженцем которой был наемник.&quot;Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью &quot;Пурпурное сердце&quot;, был убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки, в которой он участвовал в качестве добровольца в составе Вооруженных сил Украины&quot;, — говорилось в материале.По данным издания, Навроцки 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в столице США Вашингтоне.Как сообщает Newsweek со ссылкой на личное дело морпеха, Навроцки "участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии" и ушел в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад, 4 сентября получил в Киеве военный билет.Мать Навроцки Сэнди Розенски Навроцки на своей странице в соцсетях подтвердила гибель сына "на Украине". "С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине", — написала она.Ранее ФСБ России сообщила о пресечении попытки прорыва диверсионной группы через границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили на месте. У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, взрывчатку, экипировку и средства связи. Их личные вещи указывали, что это иностранцы.На руке одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
https://ria.ru/20241103/tajvan-1981667715.html
https://ria.ru/20241102/dnr-1981458639.html
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брянская область, россия, сша, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ

Newsweek: в ликвидированной в Брянской области ДРГ был наемник из США Навроцки

© РосгвардияКадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Росгвардия
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. При попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки, пишет Newsweek.
Первым о гибели Навроцки сообщило издание Northpennnow из Пенсильвании, уроженцем которой был наемник.
«

"Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью "Пурпурное сердце", был убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки, в которой он участвовал в качестве добровольца в составе Вооруженных сил Украины", — говорилось в материале.

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По данным издания, Навроцки 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в столице США Вашингтоне.
Как сообщает Newsweek со ссылкой на личное дело морпеха, Навроцки "участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии" и ушел в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад, 4 сентября получил в Киеве военный билет.
Мать Навроцки Сэнди Розенски Навроцки на своей странице в соцсетях подтвердила гибель сына "на Украине". "С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине", — написала она.
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На руке одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.
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Брянская областьРоссияСШАВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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