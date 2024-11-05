Раскрыто имя наемника из США, убитого при попытке прорыва ДРГ
Newsweek: в ликвидированной в Брянской области ДРГ был наемник из США Навроцки
© РосгвардияКадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области
© Росгвардия
Кадр видео уничтожения диверсионной группы ВСУ в Брянской области
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. При попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября был ликвидирован американский морпех в отставке Кори Навроцки, пишет Newsweek.
Первым о гибели Навроцки сообщило издание Northpennnow из Пенсильвании, уроженцем которой был наемник.
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"Ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью "Пурпурное сердце", был убит в бою в Брянской области России во время разведывательно-диверсионной вылазки, в которой он участвовал в качестве добровольца в составе Вооруженных сил Украины", — говорилось в материале.
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По данным издания, Навроцки 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в столице США Вашингтоне.
Как сообщает Newsweek со ссылкой на личное дело морпеха, Навроцки "участвовал в нескольких миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии" и ушел в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад, 4 сентября получил в Киеве военный билет.
Мать Навроцки Сэнди Розенски Навроцки на своей странице в соцсетях подтвердила гибель сына "на Украине". "С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине", — написала она.
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Ранее ФСБ России сообщила о пресечении попытки прорыва диверсионной группы через границу в Брянской области. Четверых боевиков уничтожили на месте. У ликвидированных диверсантов нашли иностранное оружие, взрывчатку, экипировку и средства связи. Их личные вещи указывали, что это иностранцы.
На руке одного из ликвидированных обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Это элитное подразделение, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц.