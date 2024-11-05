https://ria.ru/20241105/mvd-1981885243.html

В Ставропольском крае задержали воров, три года обкрадывавших богатые дома

В Ставропольском крае задержали воров, три года обкрадывавших богатые дома - РИА Новости, 05.11.2024

В Ставропольском крае задержали воров, три года обкрадывавших богатые дома

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в том, что они три года обчищали дома в Ставропольском крае, похитив в общей сложности денег и имущества на 67 миллионов... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:24

2024-11-05T10:24

2024-11-05T10:24

происшествия

ставропольский край

россия

пятигорск

ирина волк

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ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Задержаны двое мужчин, подозреваемых в том, что они три года обчищали дома в Ставропольском крае, похитив в общей сложности денег и имущества на 67 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Ставропольском крае… задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений. Общая сумма ущерба составила 67 миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале. На протяжении трёх лет в Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод злоумышленники проникали в дома состоятельных граждан, похищая ювелирные изделия, деньги и технику. Полицейские задержали подозреваемых и изъяли драгоценности, средства связи и другие доказательства. Возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража), они соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу.

https://ria.ru/20241031/krazha-1981045491.html

https://ria.ru/20241103/kartina-1981690227.html

ставропольский край

россия

пятигорск

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происшествия, ставропольский край, россия, пятигорск, ирина волк