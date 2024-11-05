https://ria.ru/20241105/most-1982031521.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 05.11.2024

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 5 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:33

2024-11-05T20:33

2024-11-05T20:43

крымский мост

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя- РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 5 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило во вторник в 20.24 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении от 20.29 мск.

https://ria.ru/20241101/krym-1981262162.html

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крымский мост, республика крым, россия