https://ria.ru/20241105/moskva-1981910602.html

Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве

Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве - РИА Новости, 05.11.2024

Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:44

2024-11-05T12:44

2024-11-05T12:44

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году отремонтировали швы на 24 набережных, это в общей сложности более 100 тысяч погонных метров покрытия", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что работы выполнили на участке от Крымского моста до причала "Парк Горького", Болотной, Кремлевской, Москворецкой и Софийской набережных, а также 19 набережных реки Яуза. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

https://ria.ru/20241105/moskva-1981876412.html

https://ria.ru/20241103/modernizatsiya-1981686119.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы