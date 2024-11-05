https://ria.ru/20241105/moskva-1981910602.html
Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве
Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве - РИА Новости, 05.11.2024
Бирюков: швы гранитной облицовки 24 набережных обновили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:44
2024-11-05T12:44
2024-11-05T12:44
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петр бирюков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году отремонтировали швы на 24 набережных, это в общей сложности более 100 тысяч погонных метров покрытия", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что работы выполнили на участке от Крымского моста до причала "Парк Горького", Болотной, Кремлевской, Москворецкой и Софийской набережных, а также 19 набережных реки Яуза. "Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
https://ria.ru/20241105/moskva-1981876412.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году отремонтировали швы на 24 набережных, это в общей сложности более 100 тысяч погонных метров покрытия", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что работы выполнили на участке от Крымского моста до причала "Парк Горького", Болотной, Кремлевской, Москворецкой и Софийской набережных, а также 19 набережных реки Яуза.
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.