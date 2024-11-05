https://ria.ru/20241105/moskva-1981876412.html

В Москве заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях

В Москве заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях - РИА Новости, 05.11.2024

В Москве заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:19

2024-11-05T09:19

2024-11-05T09:19

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деформационные швы на 25 инженерных сооружениях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновим такие конструкции на 29 сооружениях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что работы на 25 объектах уже завершены, в том числе на мостах Большой Устьинский и Новобратцевский, на эстакаде "Волгоградский въезд ТТК" и на путепроводе "Мякинино-Строгино". "Периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Вначале специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон", - пояснил Бирюков. Он отметил, что на время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, но вводятся временные перекрытия по одной полосе. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20241103/moskva-1981686658.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков