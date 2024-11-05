https://ria.ru/20241105/moskva-1981867124.html

В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов

В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов - РИА Новости, 05.11.2024

В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов

Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T07:38

2024-11-05T07:38

2024-11-05T07:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

новомосковский административный округ

тинао

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более 730 метров трубопроводов в районе Южное Бутово в рамках масштабного проекта по строительству газопроводов. Он направлен на обеспечение газоснабжением и подключение новых потребителей в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что для безопасной и надежной эксплуатации трубопроводы оснастили отечественными автоматизированными запорными устройствами.

https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html

москва

новомосковский административный округ

тинао

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москва, новомосковский административный округ, тинао