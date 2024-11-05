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В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов - РИА Новости, 05.11.2024
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов
Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:38
2024-11-05T07:38
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более 730 метров трубопроводов в районе Южное Бутово в рамках масштабного проекта по строительству газопроводов. Он направлен на обеспечение газоснабжением и подключение новых потребителей в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что для безопасной и надежной эксплуатации трубопроводы оснастили отечественными автоматизированными запорными устройствами.
https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html
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москва, новомосковский административный округ, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, ТиНАО
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов
В Южном Бутово в Москве проложили более 730 метров трубопроводов