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В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов - РИА Новости, 05.11.2024
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В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов - РИА Новости, 05.11.2024
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов
Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T07:38
2024-11-05T07:38
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москва
новомосковский административный округ
тинао
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более 730 метров трубопроводов в районе Южное Бутово в рамках масштабного проекта по строительству газопроводов. Он направлен на обеспечение газоснабжением и подключение новых потребителей в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)", - говорится в сообщении. Отмечается, что для безопасной и надежной эксплуатации трубопроводы оснастили отечественными автоматизированными запорными устройствами.
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москва
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москва, новомосковский административный округ, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новомосковский административный округ, ТиНАО
В Южном Бутово проложили более 730 метров трубопроводов

В Южном Бутово в Москве проложили более 730 метров трубопроводов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 730 метров трубопроводов проложили в Южном Бутово в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проложили более 730 метров трубопроводов в районе Южное Бутово в рамках масштабного проекта по строительству газопроводов. Он направлен на обеспечение газоснабжением и подключение новых потребителей в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для безопасной и надежной эксплуатации трубопроводы оснастили отечественными автоматизированными запорными устройствами.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовомосковский административный округТиНАО
 
 
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