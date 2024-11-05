Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду по делу о наркотиках
Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду, получившему 12,5 года за наркотики
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США Роберту Вудлэнду за покушение на сбыт наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Останкинского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы и апелляционное представление без - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщила, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.
Согласно информации суда, американец участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО-2 Самары.
Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере).
Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.
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