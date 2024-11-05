https://ria.ru/20241105/mosgorsud-1981894566.html

Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду по делу о наркотиках

Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду по делу о наркотиках - РИА Новости, 05.11.2024

Мосгорсуд признал законным приговор Вудлэнду по делу о наркотиках

Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США Роберту Вудлэнду за покушение на сбыт наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:23

2024-11-05T11:23

2024-11-05T12:31

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США Роберту Вудлэнду за покушение на сбыт наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Останкинского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы и апелляционное представление без - без удовлетворения", - огласила решение судья.Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщила, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев.Согласно информации суда, американец участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО-2 Самары.Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере).Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.

https://ria.ru/20240823/moskva-1967958346.html

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происшествия, московский городской суд, москва, сша, россия, самара