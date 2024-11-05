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Монсон назвал настоящим героем помогавшего России американца Мартиндейла - РИА Новости, 05.11.2024
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14:19 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/monson-1981935217.html
Монсон назвал настоящим героем помогавшего России американца Мартиндейла
Монсон назвал настоящим героем помогавшего России американца Мартиндейла - РИА Новости, 05.11.2024
Монсон назвал настоящим героем помогавшего России американца Мартиндейла
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил РИА Новости, что считает настоящим героем американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС России на... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:19
2024-11-05T14:19
россия
сша
донецкая народная республика
дэниэл мартиндейл
джефф монсон
вооруженные силы украины
религия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил РИА Новости, что считает настоящим героем американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС России на украинской территории. Американец Дэниэл Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года и передавал РФ координаты украинских военных объектов. Информация от Мартиндейла не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Силовики РФ вывезли его с подконтрольной ВСУ территории. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там он поблагодарил российских силовиков за координацию операции по его эвакуации. "Этот парень настоящий герой. Несколько лет передавать важную информацию о военных объектах Украины, быть постоянно в напряжении – этого много значит. Поддерживаю его и готов встретиться с ним. Нам будет о чем поговорить. Я знаю, в настоящее время он получает много негатива из США, но Дэниэл сильный человек. Желаю ему успехов, и чтобы он реализовал себя в России", - рассказал Джефф Монсон РИА Новости во время торжественного приема в честь Дня народного единства в Казани, организованного Европейским мусульманским форумом (ЕМФ). По словам Монсона, Россия и население страны открыты для всего мира. "Россия открыта для каждого человека. В РФ меня прекрасно, просто прекрасно приняли", - заключил Монсон. Боец ММА в 2018 году получил гражданство РФ, в 2023-м перестал быть гражданином США.
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981894368.html
https://rsport.ria.ru/20241104/monson-1981814257.html
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россия, сша, донецкая народная республика, дэниэл мартиндейл, джефф монсон, вооруженные силы украины, религия
Россия, США, Донецкая Народная Республика, Дэниэл Мартиндейл, Джефф Монсон, Вооруженные силы Украины, Религия
Монсон назвал настоящим героем помогавшего России американца Мартиндейла

Боец Монсон: мне будет о чем поговорить с тайно помогавшем ВС РФ Мартиндейлом

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкОткрытая тренировка в Мариуполе с участием Д. Монсона
Открытая тренировка в Мариуполе с участием Д. Монсона - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил РИА Новости, что считает настоящим героем американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС России на украинской территории.
Американец Дэниэл Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года и передавал РФ координаты украинских военных объектов. Информация от Мартиндейла не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении. Силовики РФ вывезли его с подконтрольной ВСУ территории. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там он поблагодарил российских силовиков за координацию операции по его эвакуации.
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Американец Мартиндейл прокомментировал поставки США оружия Украине
Вчера, 11:22
"Этот парень настоящий герой. Несколько лет передавать важную информацию о военных объектах Украины, быть постоянно в напряжении – этого много значит. Поддерживаю его и готов встретиться с ним. Нам будет о чем поговорить. Я знаю, в настоящее время он получает много негатива из США, но Дэниэл сильный человек. Желаю ему успехов, и чтобы он реализовал себя в России", - рассказал Джефф Монсон РИА Новости во время торжественного приема в честь Дня народного единства в Казани, организованного Европейским мусульманским форумом (ЕМФ).
По словам Монсона, Россия и население страны открыты для всего мира.
"Россия открыта для каждого человека. В РФ меня прекрасно, просто прекрасно приняли", - заключил Монсон.
Боец ММА в 2018 году получил гражданство РФ, в 2023-м перестал быть гражданином США.
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РоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаДэниэл МартиндейлДжефф МонсонВооруженные силы УкраиныРелигия
 
 
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