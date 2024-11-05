https://ria.ru/20241105/moldaviya-1982008026.html

Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД

Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.11.2024

Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД

Россия всегда, несмотря на все заявления Майи Санду и ее западных спонсоров, была открыта к партнерским отношениям с Молдавией, заявила официальный... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:27

2024-11-05T18:27

2024-11-05T18:33

россия

молдавия

в мире

майя санду

мария захарова

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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. Россия всегда, несмотря на все заявления Майи Санду и ее западных спонсоров, была открыта к партнерским отношениям с Молдавией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря ни на какие совершенно чудовищные, немыслимые заявления Санду и всего ее режима, всех тех, кто со стороны Запада ей давал деньги, финансировал и всячески пропихивал в политику - мы всегда были открыты к дружественным, взаимоуважительным, партнерским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии, с этой страной. В силу и исторических причин, очевидных - мы столько лет были вместе. В силу географии, очевидно, это выгодно - и им, и нам. И, конечно, в силу выгоды, потому что это выгодно и им, и нам - это дает конкретный результат", - заявила Захарова на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20241105/peskov-1981901313.html

россия

молдавия

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россия, молдавия, в мире, майя санду, мария захарова