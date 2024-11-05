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Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.11.2024
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18:27 05.11.2024 (обновлено: 18:33 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1982008026.html
Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД
Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.11.2024
Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД
Россия всегда, несмотря на все заявления Майи Санду и ее западных спонсоров, была открыта к партнерским отношениям с Молдавией, заявила официальный... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:27
2024-11-05T18:33
россия
молдавия
в мире
майя санду
мария захарова
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. Россия всегда, несмотря на все заявления Майи Санду и ее западных спонсоров, была открыта к партнерским отношениям с Молдавией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря ни на какие совершенно чудовищные, немыслимые заявления Санду и всего ее режима, всех тех, кто со стороны Запада ей давал деньги, финансировал и всячески пропихивал в политику - мы всегда были открыты к дружественным, взаимоуважительным, партнерским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии, с этой страной. В силу и исторических причин, очевидных - мы столько лет были вместе. В силу географии, очевидно, это выгодно - и им, и нам. И, конечно, в силу выгоды, потому что это выгодно и им, и нам - это дает конкретный результат", - заявила Захарова на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20241105/peskov-1981901313.html
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россия, молдавия, в мире, майя санду, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Майя Санду, Мария Захарова
Россия всегда была открыта к партнерству с Молдавией, заявили в МИД

Захарова: Россия всегда была открыта к партнерским отношениям с Молдавией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 5 ноя - РИА Новости. Россия всегда, несмотря на все заявления Майи Санду и ее западных спонсоров, была открыта к партнерским отношениям с Молдавией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря ни на какие совершенно чудовищные, немыслимые заявления Санду и всего ее режима, всех тех, кто со стороны Запада ей давал деньги, финансировал и всячески пропихивал в политику - мы всегда были открыты к дружественным, взаимоуважительным, партнерским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии, с этой страной. В силу и исторических причин, очевидных - мы столько лет были вместе. В силу географии, очевидно, это выгодно - и им, и нам. И, конечно, в силу выгоды, потому что это выгодно и им, и нам - это дает конкретный результат", - заявила Захарова на полях 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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РоссияМолдавияВ миреМайя СандуМария Захарова
 
 
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