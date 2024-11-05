https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981908346.html

Партия социалистов в Молдавии обратится в КС по поводу нарушений на выборах

Партия социалистов в Молдавии обратится в КС по поводу нарушений на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

Партия социалистов в Молдавии обратится в КС по поводу нарушений на выборах

Партия социалистов Молдавии обратится в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на выборах президента, заявил лидер... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:33

2024-11-05T12:33

2024-11-05T12:33

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

игорь додон

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии обратится в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на выборах президента, заявил лидер партии Игорь Додон. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. "В последующие дни социалисты обратятся в ЦИК и Конституционный суд по поводу многочисленных нарушений, допущенных властью на этих президентских выборах, которые были зафиксированы, в том числе, международными наблюдателями. Власть сфальсифицировала выборы и неизбежно заплатит политически и юридически за эти фальсификации", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, кандидат социалистов Стояногло является президентом, которого избрало большинство живущих в республике граждан. "Он избранный в стране президент. В то время как Майя Санду одержала победу только в цифрах и только при поддержке извне. Она избранница диаспоры, отвергнутая гражданами, которые непосредственно жили и страдали все четыре года под ее руководством", - отметил Додон. По его мнению, этот результат ставит под сомнение легитимность Санду как президента. "Майя Санду добилась насильственного результата посредством злоупотреблений, нарушений, угроз, запугивания и диктаторского использования государственных ресурсов и учреждений", - подчеркнул политик. Ранее оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что намерен опротестовать итоги выборов президента республики, поскольку "Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям".

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024