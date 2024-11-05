https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981893800.html

В ПМР прокомментировали президентские выборы в Молдавии

В ПМР прокомментировали президентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 05.11.2024

В ПМР прокомментировали президентские выборы в Молдавии

Прошедшие в два тура президентские выборы в Молдавии нельзя назвать ни свободными, ни демократическими, считает депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:21

2024-11-05T11:21

2024-11-05T11:29

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выборы в молдавии — 2024

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ТИРАСПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Прошедшие в два тура президентские выборы в Молдавии нельзя назвать ни свободными, ни демократическими, считает депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. "Президентские выборы в Молдавии нельзя назвать ни свободными, ни демократическими. Так называемая "победа" Санду на выборах благодаря живущей на Западе молдавской диаспоре – это шулерство и жульничество, потому что судьбу страны должны решать те, кто проживают в ней. Чем объяснить открытие 60 избирательных участков в Италии и всего два в России? Тут вывод прост. Либо на равных должны быть молдавские диаспоры, живущие везде, в том числе, в России. Либо ни одна диаспора голосовать не должна", - сказал Сафонов. По его мнению, результаты голосования диаспоры на Западе наводят именно на такие размышления. "А если к этому мы добавим фактический запрет на голосование той же диаспоры, только живущей в России, то вывод однозначен: выборы носили демонстративно антидемократический характер, когда власти дается всё, а остальным – ничего или почти ничего", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что отсутствие наблюдателей от оппозиции на избирательных участках на Западе (США, Канада, страны ЕС) создало базу для фальсификации в пользу партии власти и Санду. "То же самое можно сказать и о положении внутри Молдавии. Практически полное уничтожение медийного поля оппозиции и репрессии против её активистов в сочетании с бытовой травлей агитаторов противников власти – это классика выборов в условиях диктатуры. Диктатуры, которая ещё не уничтожила остатки прав и свобод", - отметил политолог. Он напомнил, что следующие выборы в Молдавии должны пройти в 2025 году, и это – парламентские выборы. "Нет сомнения, что власти Молдавии пожелают, по установкам западных и румынских кураторов, еще больше ужесточить правила выборов в свою пользу. Но зато и выводы о "демократичности" внутренних порядков в Молдавии можно сделать уже сейчас. Демократией там и не пахнет. Пока в Молдавии правит бал нынешняя власть, всё будет становиться только хуже", – подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979908319.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981867911.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024