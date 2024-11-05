Президента Молдавии выбрал не народ, заявила Таубер
Таубер: главу Молдавии выбрал не народ, а чиновники под влиянием денег из ЕС
© Marina Tauber/TelegramМарина Таубер
© Marina Tauber/Telegram
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Решение о победе Майи Санду на выборах президента Молдавии приняли не граждане страны, а чиновники под влиянием денег из ЕС, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили соцпартии и блок "Победа".
"К сожалению, за последний месяц мы трижды наблюдали торжество беззакония в ходе избирательного процесса. Вся Молдавия оказалась в парадоксальной ситуации: страна высказывается против евроинтеграции и Санду, но решение за нее принимают извне. Формально — диаспоры, фактически — подогретые деньгами из ЕС и нечистые на руку чиновники", - заявила Таубер.
«
"Отмечалось огромное количество нарушений: вбросы, незаконная агитация, использование админресурса, подвоз избирателей. Понимая свою слабость, партия "Действие и солидарность" не погнушалась воспользоваться и угрозами. Причем — одного из самых страшных преступлений — террористических актов (поступали сообщения о минировании шести участков за рубежом и двух в стране - ред.). Мы с коллегами из блока "Победа" готовы предоставить огромный массив доказательств, что результаты референдума и президентских выборов сфальсифицированы", - добавила депутат.
Таубер подчеркнула, что блок "Победа" намерен добиваться справедливости на всех возможных уровнях, в том числе и в международных инстанциях.