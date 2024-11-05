https://ria.ru/20241105/moldavija-1982044265.html

Президента Молдавии выбрал не народ, заявила Таубер

Президента Молдавии выбрал не народ, заявила Таубер - РИА Новости, 05.11.2024

Президента Молдавии выбрал не народ, заявила Таубер

Решение о победе Майи Санду на выборах президента Молдавии приняли не граждане страны, а чиновники под влиянием денег из ЕС, заявила в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:45

2024-11-05T22:45

2024-11-05T22:45

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гагаузия

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марина таубер

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Решение о победе Майи Санду на выборах президента Молдавии приняли не граждане страны, а чиновники под влиянием денег из ЕС, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили соцпартии и блок "Победа". "К сожалению, за последний месяц мы трижды наблюдали торжество беззакония в ходе избирательного процесса. Вся Молдавия оказалась в парадоксальной ситуации: страна высказывается против евроинтеграции и Санду, но решение за нее принимают извне. Формально — диаспоры, фактически — подогретые деньгами из ЕС и нечистые на руку чиновники", - заявила Таубер. По ее словам, для этого использовалась в том числе и дискриминационная политика в отношении избирателей. В частности, в России для проживающих там 500 тысяч граждан Молдавии было открыто всего 2 избирательных участка в Москве. "Отмечалось огромное количество нарушений: вбросы, незаконная агитация, использование админресурса, подвоз избирателей. Понимая свою слабость, партия "Действие и солидарность" не погнушалась воспользоваться и угрозами. Причем — одного из самых страшных преступлений — террористических актов (поступали сообщения о минировании шести участков за рубежом и двух в стране - ред.). Мы с коллегами из блока "Победа" готовы предоставить огромный массив доказательств, что результаты референдума и президентских выборов сфальсифицированы", - добавила депутат. Таубер подчеркнула, что блок "Победа" намерен добиваться справедливости на всех возможных уровнях, в том числе и в международных инстанциях.

https://ria.ru/20241105/zakharova-1982015550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, марина таубер, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024