https://ria.ru/20241105/moldavija-1981974184.html

В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти

В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти - РИА Новости, 05.11.2024

В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:41

2024-11-05T16:41

2024-11-05T16:41

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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. "В стране Санду проиграла трижды — на референдуме и в двух турах президентских выборов. Она самозванка, и каждый день ее правления — узурпация власти", - сказал Шор. Политик подчеркнул, что Санду развернула также открытую дискриминацию по признаку страны проживания. "Европейские участки пустовали, а в России молдаванам приходилось стоять в длинных очередях на двух участках в Москве, либо ехать голосовать в соседние государства. Санду не просто наплевала на своих сограждан. Она еще и избавилась от части избирателей, очевидно настроенных против ее режима. Отсюда эти шулерские результаты выборов. Мы обязательно их опротестуем. Санду должна уйти!" - добавил Шор. По словам оппозиционера, Санду давно разделила народ на "своих" и чужих", а в первом, и во втором турах голосования отмечалось огромное количество нарушений: вбросы, незаконная агитация, использование админресурса. "Эти выборы не были демократическими, и их итоги нельзя считать легитимными. Что в первом туре, что во втором. Примеров тому масса. На участки автобусами привозили избирателей. Приднестровью фактически не дали проголосовать: перекрывали мост сначала якобы на ремонт, потом держали на нем людей несколько часов под предлогом "минирования". Тем, кто говорил по-русски, не выдавали бюллетени, многих просто не оказалось в списках избирателей. Санду поделила молдавский народ на "правильных" и "неправильных" уже давно, причем как в самой стране, так и в диаспоре. Все "неправильные", по Санду, не считают себя румынами и голосуют против западной наемницы и европейской колонизации Молдовы", - сказал Шор. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС. Санду, ориентируясь на поддержку молдавской диаспоры в странах Евросоюза, уделила основное внимание избирателям, проживающим за пределами СНГ, что ограничило возможности для голосования молдаван из стран Содружества. В частности, в России, где проживает около 400–500 тысяч молдаван, было открыто лишь два избирательных участка, куда было направлено 10 тысяч бюллетеней.

https://ria.ru/20241105/peskov-1981910097.html

https://ria.ru/20241105/peskov-1981903880.html

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https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html

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