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В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти - РИА Новости, 05.11.2024
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16:41 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/moldavija-1981974184.html
В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти
В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти - РИА Новости, 05.11.2024
В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T16:41
2024-11-05T16:41
в мире
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россия
гагаузия
майя санду
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александр стояногло
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. "В стране Санду проиграла трижды — на референдуме и в двух турах президентских выборов. Она самозванка, и каждый день ее правления — узурпация власти", - сказал Шор. Политик подчеркнул, что Санду развернула также открытую дискриминацию по признаку страны проживания. "Европейские участки пустовали, а в России молдаванам приходилось стоять в длинных очередях на двух участках в Москве, либо ехать голосовать в соседние государства. Санду не просто наплевала на своих сограждан. Она еще и избавилась от части избирателей, очевидно настроенных против ее режима. Отсюда эти шулерские результаты выборов. Мы обязательно их опротестуем. Санду должна уйти!" - добавил Шор. По словам оппозиционера, Санду давно разделила народ на "своих" и чужих", а в первом, и во втором турах голосования отмечалось огромное количество нарушений: вбросы, незаконная агитация, использование админресурса. "Эти выборы не были демократическими, и их итоги нельзя считать легитимными. Что в первом туре, что во втором. Примеров тому масса. На участки автобусами привозили избирателей. Приднестровью фактически не дали проголосовать: перекрывали мост сначала якобы на ремонт, потом держали на нем людей несколько часов под предлогом "минирования". Тем, кто говорил по-русски, не выдавали бюллетени, многих просто не оказалось в списках избирателей. Санду поделила молдавский народ на "правильных" и "неправильных" уже давно, причем как в самой стране, так и в диаспоре. Все "неправильные", по Санду, не считают себя румынами и голосуют против западной наемницы и европейской колонизации Молдовы", - сказал Шор. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС. Санду, ориентируясь на поддержку молдавской диаспоры в странах Евросоюза, уделила основное внимание избирателям, проживающим за пределами СНГ, что ограничило возможности для голосования молдаван из стран Содружества. В частности, в России, где проживает около 400–500 тысяч молдаван, было открыто лишь два избирательных участка, куда было направлено 10 тысяч бюллетеней.
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, илан шор, александр стояногло, евросоюз, снг, содружество , выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Илан Шор, Александр Стояногло, Евросоюз, СНГ, Содружество , Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии назвали правление Санду узурпацией власти

Лидер "Победы" Шор назвал правление Санду узурпацией власти

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что каждый день правления Майи Санду – это узурпация власти.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
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Вчера, 12:41
"В стране Санду проиграла трижды — на референдуме и в двух турах президентских выборов. Она самозванка, и каждый день ее правления — узурпация власти", - сказал Шор.
Политик подчеркнул, что Санду развернула также открытую дискриминацию по признаку страны проживания. "Европейские участки пустовали, а в России молдаванам приходилось стоять в длинных очередях на двух участках в Москве, либо ехать голосовать в соседние государства. Санду не просто наплевала на своих сограждан. Она еще и избавилась от части избирателей, очевидно настроенных против ее режима. Отсюда эти шулерские результаты выборов. Мы обязательно их опротестуем. Санду должна уйти!" - добавил Шор.
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Вчера, 12:15
По словам оппозиционера, Санду давно разделила народ на "своих" и чужих", а в первом, и во втором турах голосования отмечалось огромное количество нарушений: вбросы, незаконная агитация, использование админресурса.
"Эти выборы не были демократическими, и их итоги нельзя считать легитимными. Что в первом туре, что во втором. Примеров тому масса. На участки автобусами привозили избирателей. Приднестровью фактически не дали проголосовать: перекрывали мост сначала якобы на ремонт, потом держали на нем людей несколько часов под предлогом "минирования". Тем, кто говорил по-русски, не выдавали бюллетени, многих просто не оказалось в списках избирателей. Санду поделила молдавский народ на "правильных" и "неправильных" уже давно, причем как в самой стране, так и в диаспоре. Все "неправильные", по Санду, не считают себя румынами и голосуют против западной наемницы и европейской колонизации Молдовы", - сказал Шор.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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4 ноября, 22:31
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС.
Санду, ориентируясь на поддержку молдавской диаспоры в странах Евросоюза, уделила основное внимание избирателям, проживающим за пределами СНГ, что ограничило возможности для голосования молдаван из стран Содружества. В частности, в России, где проживает около 400–500 тысяч молдаван, было открыто лишь два избирательных участка, куда было направлено 10 тысяч бюллетеней.
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Санду злоупотребляла госресурсами на выборах, заявили в ОБСЕ
4 ноября, 17:40
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуИлан ШорАлександр СтояноглоЕвросоюзСНГСодружествоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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