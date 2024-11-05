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В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда - РИА Новости, 05.11.2024
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14:45 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/moldavija-1981944304.html
В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда
В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда - РИА Новости, 05.11.2024
В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда
В Молдавии опубликовали петицию с требованием отставки членов Конституционного суда из-за признания референдума о евроинтеграции, сообщила во вторник депутат... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:45
2024-11-05T14:45
в мире
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молдавия
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. В Молдавии опубликовали петицию с требованием отставки членов Конституционного суда из-за признания референдума о евроинтеграции, сообщила во вторник депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Конституционный суд Молдавии признал 31 октября результаты референдума, в рамках которого 50,46% жителей страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Двое из шести судей - Сергей Цуркан и Владимир Цуркан - выступили с особым мнением, не согласившись с принятым решением. Во вторник поправки в конституцию Молдавии были опубликованы в "Официальном вестнике", что означает их вступление в силу. "Вся страна сегодня стала свидетелем насколько цинично и преступно 4 члена Конституционного суда оправдывают, даже не оправдывают, а утверждают подлог официальных данных… Если вы против унижения Молдовы и граждан Республики Молдова, подпишите петицию с требованием немедленной отставки членов КС, допустивших преступления против народа Республики Молдова", - написала Караман в своем Telegram-канале. Она добавила, что документ опубликован на местном сайте для размещения петиций. В петиции требуют немедленной отставки судей Конституционного суда, "причастных к искажению и манипуляции результатов референдума", а также пересмотра решения КС и проведения международного расследования и мониторинга с целью установить объективные причины фальсификации и устранить дальнейшие попытки политического вмешательства в судебные органы. Основаниями для отставки названы отсутствие независимости судей, фальсификации и манипуляции данными. "Согласно Избирательному кодексу Республики Молдова, окончательный результат референдума должен был определяться исходя из числа избирателей, принявших участие в голосовании. Однако, вопреки законодательству, судьи КС одобрили метод расчета процента голосов от числа "действительных голосов", что искусственно изменило результат в пользу утверждения изменений", - поясняется в петиции. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь президенту Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241031/evroreferendum-1981209327.html
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в мире, справки, молдавия, брюссель, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Справки, Молдавия, Брюссель, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии потребовали отставки членов Конституционного суда

В Молдавии запустили петицию с требованием отставки членов Конституционного суда

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. В Молдавии опубликовали петицию с требованием отставки членов Конституционного суда из-за признания референдума о евроинтеграции, сообщила во вторник депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Конституционный суд Молдавии признал 31 октября результаты референдума, в рамках которого 50,46% жителей страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Двое из шести судей - Сергей Цуркан и Владимир Цуркан - выступили с особым мнением, не согласившись с принятым решением. Во вторник поправки в конституцию Молдавии были опубликованы в "Официальном вестнике", что означает их вступление в силу.
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"Вся страна сегодня стала свидетелем насколько цинично и преступно 4 члена Конституционного суда оправдывают, даже не оправдывают, а утверждают подлог официальных данных… Если вы против унижения Молдовы и граждан Республики Молдова, подпишите петицию с требованием немедленной отставки членов КС, допустивших преступления против народа Республики Молдова", - написала Караман в своем Telegram-канале. Она добавила, что документ опубликован на местном сайте для размещения петиций.
В петиции требуют немедленной отставки судей Конституционного суда, "причастных к искажению и манипуляции результатов референдума", а также пересмотра решения КС и проведения международного расследования и мониторинга с целью установить объективные причины фальсификации и устранить дальнейшие попытки политического вмешательства в судебные органы.
Основаниями для отставки названы отсутствие независимости судей, фальсификации и манипуляции данными. "Согласно Избирательному кодексу Республики Молдова, окончательный результат референдума должен был определяться исходя из числа избирателей, принявших участие в голосовании. Однако, вопреки законодательству, судьи КС одобрили метод расчета процента голосов от числа "действительных голосов", что искусственно изменило результат в пользу утверждения изменений", - поясняется в петиции.
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На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. На референдуме нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Представители оппозиции считают, что плебисцит должен был помочь президенту Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста. Они напомнили, что согласно конституции, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной и обратили внимание, что переговоры с Брюсселем еще не начались и населению Молдавии еще неизвестны условия вступления в ЕС.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
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