https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин

На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин - РИА Новости, 05.11.2024

На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин

Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин, это не закроет вопрос пополнения рядов ВСУ, но без этого уже не обойтись, заявила украинская... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:51

2024-11-05T15:51

2024-11-05T15:51

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин, это не закроет вопрос пополнения рядов ВСУ, но без этого уже не обойтись, заявила украинская военнослужащая 92 отдельной штурмовой бригады Елена Закревская. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. "Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин… Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже также никак", - сказала Закревская в комментарии украинскому изданию "Общественное". По ее словам, сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь. "Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети для войны", - добавила она. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html

https://ria.ru/20241102/vsu-1981624016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины