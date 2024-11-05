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На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин - РИА Новости, 05.11.2024
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин
Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин, это не закроет вопрос пополнения рядов ВСУ, но без этого уже не обойтись, заявила украинская... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:51
2024-11-05T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
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валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин, это не закроет вопрос пополнения рядов ВСУ, но без этого уже не обойтись, заявила украинская военнослужащая 92 отдельной штурмовой бригады Елена Закревская. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе. "Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин… Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже также никак", - сказала Закревская в комментарии украинскому изданию "Общественное". По ее словам, сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь. "Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети для войны", - добавила она. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241017/zaluzhnyy-1978590833.html
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине призвали объявить обязательную мобилизацию для женщин

Военнослужащая ВСУ: на Украине надо объявить обязательную мобилизацию для женщин

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Обязательную мобилизацию нужно объявить на Украине для женщин, это не закроет вопрос пополнения рядов ВСУ, но без этого уже не обойтись, заявила украинская военнослужащая 92 отдельной штурмовой бригады Елена Закревская.
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в середине октября заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин в будущем. Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, пожелавших пройти базовую военную службу, которая в стране введена вместо срочной. Позже глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что женщин на Украине надо готовить к военной службе.
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"Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин… Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже также никак", - сказала Закревская в комментарии украинскому изданию "Общественное".
По ее словам, сейчас не хватает новобранцев даже на пополнение потерь.
"Хотим мы или нет - мы рождены для войны. И от нас зависит, рождаются ли наши дети для войны", - добавила она.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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