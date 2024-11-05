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В Раде заявили о провале плана по мобилизации в 2024 году - РИА Новости, 05.11.2024
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08:31 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981871065.html
В Раде заявили о провале плана по мобилизации в 2024 году
В Раде заявили о провале плана по мобилизации в 2024 году - РИА Новости, 05.11.2024
В Раде заявили о провале плана по мобилизации в 2024 году
Депутат парламента Украины, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская заявила, что власти не выполнят до конца года план по мобилизации. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:31
2024-11-05T08:31
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Депутат парламента Украины, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская заявила, что власти не выполнят до конца года план по мобилизации. "С сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад. Переводы (авиатехников и военных ПВО в пехоту – ред.) были вызваны приказом главкома ВСУ (Александра) Сырского именно потерями людей в боевых бригадах и до декабря мы не выполняем план генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - сказала Бобровская на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде заявили о провале плана по мобилизации в 2024 году

Депутат Рады Бобровская: Киев не выполнит план по мобилизации до конца года

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Депутат парламента Украины, член комитета Рады по обороне Соломия Бобровская заявила, что власти не выполнят до конца года план по мобилизации.
"С сентября начала проседать мобилизация, осень пошла на спад. Переводы (авиатехников и военных ПВО в пехоту – ред.) были вызваны приказом главкома ВСУ (Александра) Сырского именно потерями людей в боевых бригадах и до декабря мы не выполняем план генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года", - сказала Бобровская на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Говорит Великий Львов".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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