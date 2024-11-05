https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955308.html

Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.11.2024

Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:23

2024-11-05T15:23

2024-11-05T15:23

союзное государство

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске. "Мы сегодня подтвердили настрой России и Белоруссии на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955157.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин