https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955308.html
Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.11.2024
Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:23
2024-11-05T15:23
2024-11-05T15:23
союзное государство
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Россия и Белоруссия подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске. "Мы сегодня подтвердили настрой России и Белоруссии на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955157.html
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин
Россия и Белоруссия продолжат развитие интеграции, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Белоруссия подтвердили настрой на развитие интеграции