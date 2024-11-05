https://ria.ru/20241105/mishustin-1981954987.html

Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам

Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам - РИА Новости, 05.11.2024

Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам

Совет министров Союзного государства принял ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, которые упростят и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:21

2024-11-05T15:21

2024-11-05T15:21

союзное государство

россия

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства принял ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, которые упростят и облегчат поездки людей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, это упростит и повысит мобильность и облегчит поездки людей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html

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россия, михаил мишустин