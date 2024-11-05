https://ria.ru/20241105/mishustin-1981954987.html
Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам
Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам - РИА Новости, 05.11.2024
Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам
Совет министров Союзного государства принял ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, которые упростят и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:21
2024-11-05T15:21
2024-11-05T15:21
союзное государство
россия
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства принял ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, которые упростят и облегчат поездки людей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Принят ряд решений по организации приграничных пригородных перевозок железнодорожным транспортом, это упростит и повысит мобильность и облегчит поездки людей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html
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россия, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Михаил Мишустин
Совмин Союзного государства принял ряд решений по пригородным перевозкам
Мишустин: Россия и Белоруссия упростят железнодорожные поездки в приграничье