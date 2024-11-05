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Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2024
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Союзное государство
 
14:48 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html
Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства
Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2024
Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства
Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет определены опорными вузами для работы Сетевого университета высоких... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:48
2024-11-05T14:48
россия
минск
михаил мишустин
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет определены опорными вузами для работы Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске. "Продолжим создание Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. Он будет ориентирован на подготовку кадров, о которых мы очень часто говорим на наших заседаниях, которые востребованы нашими экономиками. Определены сегодня также опорные вузы для этой площадки. Это Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет", - сказал Мишустин.
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россия, минск, михаил мишустин, белоруссия
Россия, Минск, Михаил Мишустин, Белоруссия, Союзное государство
Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства

Мишустин: выбраны два вуза для работы Сетевого университета Союзного государства

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет определены опорными вузами для работы Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске.
"Продолжим создание Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. Он будет ориентирован на подготовку кадров, о которых мы очень часто говорим на наших заседаниях, которые востребованы нашими экономиками. Определены сегодня также опорные вузы для этой площадки. Это Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет", - сказал Мишустин.
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