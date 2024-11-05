https://ria.ru/20241105/mishustin-1981945892.html

Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства

Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2024

Мишустин назвал опорные вузы для работы университета Союзного государства

Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет определены опорными вузами для работы Сетевого университета высоких... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:48

2024-11-05T14:48

2024-11-05T14:48

россия

минск

михаил мишустин

белоруссия

союзное государство

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет определены опорными вузами для работы Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске. "Продолжим создание Сетевого университета высоких технологий Союзного государства. Он будет ориентирован на подготовку кадров, о которых мы очень часто говорим на наших заседаниях, которые востребованы нашими экономиками. Определены сегодня также опорные вузы для этой площадки. Это Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html

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россия, минск, михаил мишустин, белоруссия