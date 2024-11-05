https://ria.ru/20241105/mishustin-1981918326.html

Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики

Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики - РИА Новости, 05.11.2024

Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики

РФ и Белоруссия заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:26

2024-11-05T13:26

2024-11-05T13:26

союзное государство

экономика

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссия заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. "Мы заложили, уверен в этом, надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Приступили к формированию в том числе общих правил конкуренции и транспортного рынка. Все это – необходимо для создания единого экономического пространства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917873.html

россия

белоруссия

минск

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экономика, россия, белоруссия, минск, михаил мишустин