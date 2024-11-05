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Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики - РИА Новости, 05.11.2024
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Союзное государство
 
13:26 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981918326.html
Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики
Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики - РИА Новости, 05.11.2024
Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики
РФ и Белоруссия заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:26
2024-11-05T13:26
союзное государство
экономика
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссия заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. "Мы заложили, уверен в этом, надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Приступили к формированию в том числе общих правил конкуренции и транспортного рынка. Все это – необходимо для создания единого экономического пространства", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917873.html
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экономика, россия, белоруссия, минск, михаил мишустин
Союзное государство, Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о скоординированности российской и белорусской политики

Мишустин: РФ и Белоруссия заложили фундамент для скоординированной политики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссия заложили надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.
"Мы заложили, уверен в этом, надежный фундамент для проведения скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Приступили к формированию в том числе общих правил конкуренции и транспортного рынка. Все это – необходимо для создания единого экономического пространства", - сказал Мишустин.
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Союзное государствоЭкономикаРоссияБелоруссияМинскМихаил Мишустин
 
 
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