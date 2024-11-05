https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора - РИА Новости, 05.11.2024
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:20
союзное государство
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. "Российское и белорусское правительства ведут активнейшую работу по реализации Союзного договора. В январе завершили исполнение Основных направлений на прошлую трехлетку. А также 28 союзных программ", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981915261.html
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Мишустин: Россия и Белоруссия активно работают над реализацией Союзного договора