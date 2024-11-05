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Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора - РИА Новости, 05.11.2024
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Союзное государство
 
13:20 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора - РИА Новости, 05.11.2024
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:20
2024-11-05T13:20
союзное государство
россия
белоруссия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. "Российское и белорусское правительства ведут активнейшую работу по реализации Союзного договора. В январе завершили исполнение Основных направлений на прошлую трехлетку. А также 28 союзных программ", - сказал Мишустин.
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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора

Мишустин: Россия и Белоруссия активно работают над реализацией Союзного договора

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.
"Российское и белорусское правительства ведут активнейшую работу по реализации Союзного договора. В январе завершили исполнение Основных направлений на прошлую трехлетку. А также 28 союзных программ", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мишустин призвал углублять интеграцию с Белоруссией в экономике
Вчера, 13:06
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМинскМихаил Мишустин
 
 
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