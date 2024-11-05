https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html

Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора

Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора - РИА Новости, 05.11.2024

Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора

Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:20

2024-11-05T13:20

2024-11-05T13:20

союзное государство

россия

белоруссия

минск

михаил мишустин

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Правительства РФ и Белоруссии активно работают над реализацией Союзного договора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник. "Российское и белорусское правительства ведут активнейшую работу по реализации Союзного договора. В январе завершили исполнение Основных направлений на прошлую трехлетку. А также 28 союзных программ", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981915261.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, минск, михаил мишустин