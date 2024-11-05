https://ria.ru/20241105/minsk-1981915523.html
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске - РИА Новости, 05.11.2024
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:11
2024-11-05T13:11
2024-11-05T13:13
минск
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
михаил мишустин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924165774_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_07ba9c543f998e9d9ee3a71ec78feaaa.jpg
МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Минске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник."Наша встреча проходит в преддверии заседания Высшего Государственного Совета под руководством Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Он также состоится по плану здесь, в Минске. И будет приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240704/putin-1957455778.html
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924165774_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_8b9e140dea4cd8839ec7bf102f91cca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, в мире
Минск, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, В мире
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске
Мишустин: заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет в Минске