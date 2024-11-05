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Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске - РИА Новости, 05.11.2024
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13:11 05.11.2024 (обновлено: 13:13 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/minsk-1981915523.html
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске - РИА Новости, 05.11.2024
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:11
2024-11-05T13:13
минск
россия
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
михаил мишустин
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Минске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник."Наша встреча проходит в преддверии заседания Высшего Государственного Совета под руководством Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Он также состоится по плану здесь, в Минске. И будет приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства", - сказал Мишустин.
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минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, в мире
Минск, Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Михаил Мишустин, В мире
Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске

Мишустин: заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет в Минске

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Минске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник.
"Наша встреча проходит в преддверии заседания Высшего Государственного Совета под руководством Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Он также состоится по плану здесь, в Минске. И будет приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства", - сказал Мишустин.
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МинскРоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил МишустинВ мире
 
 
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