https://ria.ru/20241105/minsk-1981915523.html

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске - РИА Новости, 05.11.2024

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится в Минске

Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T13:11

2024-11-05T13:11

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александр лукашенко

михаил мишустин

в мире

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Заседание Высшего Госсовета Союзного государства под руководством президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Минске, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства в Минске во вторник."Наша встреча проходит в преддверии заседания Высшего Государственного Совета под руководством Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Он также состоится по плану здесь, в Минске. И будет приурочен к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240704/putin-1957455778.html

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минск, россия, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, михаил мишустин, в мире