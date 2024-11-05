https://ria.ru/20241105/minoborony-1981936146.html
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:23
2024-11-05T14:23
2024-11-05T14:23
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_0:64:3283:1911_1920x0_80_0_0_fc8aaa34774148aacf97d72aaf2341da.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад ВСУ в Сумской области.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981932905.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_3c24fa1c449b57cad7b9f5791ef229d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ поразили личный состав и технику 12 бригад ВСУ в курском приграничье