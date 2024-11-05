https://ria.ru/20241105/minoborony-1981936146.html

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:23

2024-11-05T14:23

2024-11-05T14:23

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад ВСУ в Сумской области.

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф