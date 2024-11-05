Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 200 военных
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, четыре бронемашины, двое сдались в плен, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 29 800 военнослужащих, 184 танка, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1082 боевых бронированных машины, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.