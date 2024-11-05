https://ria.ru/20241105/minoborony-1981915094.html
В Минобороны рассказали о последствиях возможного захвата ВСУ Курской АЭС
В Минобороны рассказали о последствиях возможного захвата ВСУ Курской АЭС - РИА Новости, 05.11.2024
В Минобороны рассказали о последствиях возможного захвата ВСУ Курской АЭС
План захвата украинскими войсками Курской АЭС предусматривал, что в случае аварии на ней радиоактивному заражению подверглась бы только Россия, однако на самом... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T13:06
2024-11-05T13:06
2024-11-05T13:06
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игорь кириллов
курская аэс
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. План захвата украинскими войсками Курской АЭС предусматривал, что в случае аварии на ней радиоактивному заражению подверглась бы только Россия, однако на самом деле радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация", - сказал Кириллов. Вместе с тем, отметил генерал, с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию. "С учетом различных факторов при крупномасштабной аварии на АЭС радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20241105/aes-1981912464.html
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россия, европа, курская область, игорь кириллов, курская аэс, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Европа, Курская область, Игорь Кириллов, Курская АЭС, Вооруженные силы Украины, В мире
В Минобороны рассказали о последствиях возможного захвата ВСУ Курской АЭС
Минобороны: при аварии на Курской АЭС заражению подверглась бы не только Россия