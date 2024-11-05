https://ria.ru/20241105/minoborony-1981913104.html

Последствия обстрелов ЗАЭС сравнимы с Чернобылем, заявили в Минобороны

Последствия обстрелов ЗАЭС сравнимы с Чернобылем, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.11.2024

Последствия обстрелов ЗАЭС сравнимы с Чернобылем, заявили в Минобороны

Обстрелы критически важных объектов Запорожской АЭС могут привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и станции "Фукусима-1", заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:58

2024-11-05T12:58

2024-11-05T12:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Обстрелы критически важных объектов Запорожской АЭС могут привести к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и станции "Фукусима-1", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, что в 2022 году ВСУ нанесли 49 огневых ударов с использованием артиллерии и беспилотников по объектам ЗАЭС. Целью ударов, по словам Кириллова, являлись ядерные реакторы, хранилища свежего и отработавшего ядерного топлива, а также другие объекты критически важной инфраструктуры. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в результате этих атак станция пять раз оставалась без внешнего электроснабжения, что создавало реальную угрозу возникновения техногенной катастрофы. Он уточнил, что обстрелы ВСУ поначалу не вызывали опасения у мирового сообщества, так как, по заключению специалистов Кембриджского университета, риск радиационного заражения был минимальным. Однако проведенный специалистами МО РФ прогноз развития радиационной обстановки, подтвержденный впоследствии профильными европейскими организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ в случае аварии затронет практически всю Европу, заявил Кириллов. "Только после этого, а также после размещения на станции экспертов МАГАТЭ ее обстрелы практически прекратились", - добавил он. Вместе с тем, продолжаются атаки на объекты промышленной площадки и города-спутника Энергодар, в котором проживает персонал ЗАЭС, сказал Кириллов. "Служба безопасности Украины осуществляет диверсионно-террористическую деятельность, в том числе в отношении работников ЗАЭС и представителей органов власти. Жители города постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников персонала станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях", - рассказал он.

https://ria.ru/20241105/aes-1981912464.html

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в мире, россия, европа, энергодар, игорь кириллов, чернобыльская аэс, фукусима-1, вооруженные силы украины