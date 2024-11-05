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В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой" - РИА Новости, 05.11.2024
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12:57 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912751.html
В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"
В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой" - РИА Новости, 05.11.2024
В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"
Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:57
2024-11-05T12:57
россия
сша
игорь кириллов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно", - сказал Кириллов на брифинге. "Вместе с тем с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции", - добавил генерал. Кириллов напомнил, что до начала проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения. "При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной "грязной бомбы" и её подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия", - отметил Кириллов. "Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет вас информировать", - сказал генерал.
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
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россия, сша, игорь кириллов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"

Кириллов: Киев может пойти на провокацию с "грязной бомбой" против России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно", - сказал Кириллов на брифинге.
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"Вместе с тем с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции", - добавил генерал.
Кириллов напомнил, что до начала проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения.
"При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной "грязной бомбы" и её подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия", - отметил Кириллов.
"Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет вас информировать", - сказал генерал.
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РоссияСШАИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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