В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"
Кириллов: Киев может пойти на провокацию с "грязной бомбой" против России
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно", - сказал Кириллов на брифинге.
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"Вместе с тем с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции", - добавил генерал.
Кириллов напомнил, что до начала проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения.
"При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной "грязной бомбы" и её подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия", - отметил Кириллов.
"Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет вас информировать", - сказал генерал.
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