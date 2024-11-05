https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912751.html

В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"

В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой" - РИА Новости, 05.11.2024

В Минобороны заявили о возможности провокации Киева с "грязной бомбой"

Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:57

2024-11-05T12:57

2024-11-05T12:57

россия

сша

игорь кириллов

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Учитывая существующую сеть международных информационных систем радиационного мониторинга, а также потенциал аккредитованных МАГАТЭ радиохимических лабораторий, которые достоверно определят характер подорванного устройства и его изотопный состав, скрытное проведение подобной акции невозможно", - сказал Кириллов на брифинге. "Вместе с тем с учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции", - добавил генерал. Кириллов напомнил, что до начала проведения специальной военной операции США заявляли, что радиологическое оружие не относится к оружию массового поражения. "При этом в 2023 году, в то время, когда Минобороны России впервые выразило опасения о создании Украиной "грязной бомбы" и её подрыве с целью обвинения в этом Российской Федерации, позиция Вашингтона кардинально изменилась. По инициативе США была внесена и принята генеральной ассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение радиологического оружия", - отметил Кириллов. "Министерство обороны Российской Федерации совместно с профильными федеральными органами исполнительной власти продолжит мониторинг радиационной, химической, биологической обстановки, а также анализ ядерных угроз со стороны Украины и будет вас информировать", - сказал генерал.

https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html

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россия, сша, игорь кириллов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)