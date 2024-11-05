https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912178.html
Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу"
Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу" - РИА Новости, 05.11.2024
Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу"
Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:54
2024-11-05T12:54
2024-11-05T12:54
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украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины. По его словам, для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.
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киев, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
Киев, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу"
Минобороны: имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины.
По его словам, для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.