https://ria.ru/20241105/minoborony-1981912178.html

Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу"

Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу" - РИА Новости, 05.11.2024

Минобороны рассказало о возможности Украины создать "грязную бомбу"

Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:54

2024-11-05T12:54

2024-11-05T12:54

киев

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Несмотря на отсутствие сейчас технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу", - сказал Кириллов на брифинге по вопросам угрозы провокаций с использованием ядерных материалов со стороны Украины. По его словам, для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.

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киев, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире